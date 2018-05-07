Ученые показали настоящее лицо Иисуса Христа

Группа ученых из антропологической комиссии университета Манчестера показали, как на самом деле выглядел Иисус Христос . Об этом сообщило издание «Пресса Украины».

Для составления точного портрета специалисты долго анализировали текст Священного Писания при помощи современных технологий.

Антропологи отметили, что в Евангелии от Матфея говорится, что Иуда Искариот указывал солдатам на Христа в Гефсиманском саду, поскольку сами они не могли отличить проповедника от его последователей. Это натолкнуло ученых на мысли, что образ Иисуса должен быть подобен внешности евреев Галилеи того времени.

Тогда они принялись анализировать черепа людей, которые жили в тот период, поскольку останков Христа, чтобы сделать ДНК-тест, на земле нет.

С помощью компьютерной программы американцам удалось создать 3D-модель головы Иисуса, которое можно считать наиболее достоверным. В противовес изображениям иконописцев здесь Христос выглядит крепким смуглым мужчиной с брюнетистыми волосами.

Ранее стало известно, что Папа Римский задумался об изменении молитвы «Отче наш». По мнению главы католической церкви Франциска, текст молитвы не совсем верно передает ее смысл и нуждается в изменении. Из перевода обращения к богу на английский и некоторые другие языки можно ошибочно понять, что «бог выбирает, ввести ли нас во искушение или нет».