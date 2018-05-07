В Великобритании началась проработка планов создания системы спутниковой навигации

"Было правильным то, что наши замечательные военные ученые и военные эксперты начали работу над тем, чтобы произвести оценку наших возможностей в разработке нашей собственной спутниковой системы в то время, как мы продолжаем переговоры с Европейской комиссией по поводу нашей будущей роли в проекте Galileo, — пишет министр. — И мы не исключаем сотрудничества с другими странами".

Южная Корея, Уильямсон уточнил, о каких государствах может идти речь. «Мы не должны бояться или ставить под сомнение наши способности осуществить эту задачу в одиночку или искать партнерских отношений с такими странами, как Япония Австралия и другие. У нас есть экспертная оценка, технические знания и, что принципиально важно, воля добиться успеха», — добавил он.

Издание оценивает стоимость проекта 3 млрд фунтов (4 млрд долларов) и отмечает, что на протяжении будущих 20 лет он может привести к созданию 5 тыс. рабочих мест. Параллельно, по информации газеты, британское правительство приступило к юридическому анализу сложившейся ситуации, а именно — сможет ли она вернуть обратно €1,4 млрд (£1,2 млрд), вложенных с 2003 года в проект ЕС

Как ранее информировала британская газета Financial Times , Европейский союз не хочет, чтобы данные о военных аспектах программы, аналоге американского GPS передавались «третьей стране», которой станет Соединенное Королевство после того, как покинет сообщество. В шестом параграфе проекта договора о выходе Великобритании из ЕС содержится пункт, в котором указано, что в области обмена информацией к стране сохранится отношение как к члену союза, за исключением тех случаев, когда речь идет о сверхсекретных сведениях, касающихся безопасности. Знакомый с ситуацией европейский чиновник, имя которого не называется, заявил газете, что Европейское космическое агентство (ЕКА) получило распоряжение строить дальнейшее планирование программы так, словно «Великобритания больше в ней не участвует».

Реализация проекта Galileo началась в 2006 году с подписания договора между Европейским космическим агентством и совместным предприятием Galileo Industries. Бюджет программы на настоящий момент составляет около евро 10 млрд ($12,5 млрд).