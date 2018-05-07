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В Германии вспомнили об утраченной способности Бундесвера говорить с позиции силы
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В Германии вспомнили об утраченной способности Бундесвера говорить с позиции силы 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
В Германии вспомнили об утраченной после падения Берлинской стены способности Бундесвера говорить с позиции силы «благодаря ясной демонстрации готовности к обороне», подчеркнув, что «это касалось не только Москвы, но и Вашингтона», сообщает немецкое издание Die Welt.
По словам Торстена Крауэля, до 1989 года (год падения Берлинской стены) Бундесвер играл важную стабилизирующую роль в мире, которая «состояла не в том, чтобы при первом же удобном случае начинать войну», передает RT.
По мнению Крауэля, эта роль заключалась в том, «чтобы благодаря ясной демонстрации готовности к обороне лишить других возможности с легкостью развязать войну — и это касалось не только Москвы, но и Вашингтона».
Сегодня все обстоит иначе, отмечает издание. Барак Обама считался с желаниями Германии намного меньше, чем, например, Рональд Рейган, а Дональд Трамп и вовсе обращается с Берлином как со школьником, утверждает немецкий журналист.
Германии необходимо повысить расходы на содержание и вооружение бундесвера, даже если это противоречит ее инстинктам, потому что от этого зависит ее влияние и роль на мировой арене, пишет издание.
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