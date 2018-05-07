Когда верующим не следует кланяться и вставать на колени

В храмах издавна существует традиция — кланяться. "Вечерняя Москва" выяснила, откуда пошли корни этого обычая, и в каких случаях это следует делать

Заместитель декана исторического факультета Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета Филипп Ильяшенко говорит, что практики церковной жизни складывались на протяжении двух тысячелетий.

— Вероучение Христа нашло свое отражение в Священном Писании и в осмыслении Священного Писания, то есть в Священном Придании, — отмечает Филипп Ильяшенко. — Вероучение имеет свое выражение в церковных или священных действиях, которые в веках приобрели определенный строй. Этот строй богослужебной жизни зафиксирован в церковном уставе — Типиконе.

Так, в Уставе прописывается порядок сотворения поклонов — метаний. Бывают они малыми и великими, поясные и земные соответственно.

— В период от Страстной среды и до Троицы земные поклоны не положены, — рассказывает Филипп Александрович. — Земные Поклоны также не положены в период от Рождества Христова до Крещения.

Кроме того, земные поклоны не следует совершать в воскресные дни.

— Когда мы говорим воскресный день, мы имеем ввиду службу — с вечера субботы и до первой половины дня воскресенья, — пояснил Филипп Ильяшенко.

В дни же Великого Поста с вечера воскресенья и до утра пятницы в течение богослужения читается Молитва Ефрема Сирина «Господи и Владыка живота моего», в которой сначала есть три земных поклона, потом 12 поясных поклонов и один земной заключительный.

Колени же нужно преклонять, когда выносят тело и кровь Христа для причастия, а также перед мощами.

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