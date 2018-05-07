Посвященная битве за Кавказ почтовая марка выйдет в обращение 8 мая

8 мая в рамках серии «Путь к Победе» в почтовое обращение выйдет марка, посвященная битве за Кавказ, сообщили в пресс-службе АО «Марка».

«8 мая в рамках серии «Путь к Победе» в почтовое обращение выйдет марка, посвященная битве за Кавказ. На почтовой марке изображен барельеф с группой советских солдат, сражавшихся на Кавказе в годы Великой Отечественной войны. Дополнительно к выпуску почтовой марки АО «Марка» будет издан конверт первого дня и изготовлены штемпеля первого дня для Москвы Нальчика », — говорится в сообщении.

Битва за Кавказ (25 июля 1942 г. — 9 октября 1943 г.) — сражение вооруженных сил немецко-фашистских войск против СССР во время Великой Отечественной войны за контроль над Кавказом. Сражение делится на два этапа: наступление немецких войск, когда немецко-румынские войска смогли выйти к предгорьям Главного Кавказского хребта и к реке Терек, а к осени 1942 г. завоевать большую часть Кубани и Северного Кавказа, и контрнаступление советских войск, результатом которого явилось полное освобождение оккупированной территории, что позволило вновь обеспечить доступ к нефтяным промыслам Майкопа и важнейшим сельскохозяйственным районам страны.

Номинал марки — 41 руб., тираж: 161 тыс. марок (23 тыс. листов).