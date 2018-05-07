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В Туркменистане ветераны войны получили подарки от имени президента
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В Туркменистане ветераны войны получили подарки от имени президента 

Мир24 53 минуты назад
В Ашгабате в честь приближающегося Дня Победы состоялась церемония чествования ветеранов войны и вдов павших воинов, которым от имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова были вручены денежные и ценные подарки, а также букеты цветов, сообщает Turkmenistan.Ru.
Мероприятие прошло во дворце «Мекан», в фойе которого была развернута выставка живописных картин, фоторабот и книжных изданий, рассказывающих о беспримерном мужестве и стойкости тех, кто сражался за Родину.
Организаторы торжества высказали слова признательности ветеранам за их подвиг в Великой Отечественной войне, подчеркнув, что их стойкость и любовь к родной земле достойны уважения и всегда будут служить высоким нравственным ориентиром для будущих поколений.
Ветераны и солдатские вдовы в свою очередь поблагодарили главу государства за заботу о старшем поколении, постоянное внимание к участникам войны и семьям павших воинов.
Также на церемонии было отмечено, что Туркменистан привержен принципам гуманизма и выстраивает отношения с другими странами исключительно на основе дружбы и взаимопонимания.
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