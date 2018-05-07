Специалисты Госадмтехнадзора вынесли замечания по подготовке улиц к 9 Мая в Дубне

В Дубне торжественность шествия, которое 9‐го Мая пройдет по одноименной улице, может оказаться под угрозой. Пока маршрут не готов к движению колонн ‐ выглядит совсем не празднично. Ситуацию оценили инспекторы Госадмтехнадзора.

Улице 9 Мая — особое внимание. Участникам торжественного шествия должно быть комфортно по ней двигаться. В колонне будут и очень пожилые люди, и маленькие дети. Пока газоны вдоль дороги замусорены,

кое-где требуется восстановить бордюры и вымести песок.

Техника выйдет. Есть сложности. Как обычно, они жалуются на припаркованные автомобили и отсутствие возможности убрать это механизированным способом. Но объемы не настолько большие. Им было предложено убрать все вручную

— Александр Трухин, начальник территориального отдела № 1 Госадмтехнадзора МО.

У каждого памятного места разбиты клумбы. Этой весной высажено более 500 тысяч бархатцев, анютиных глазок, бегоний и петуний. Но агрономам и озеленителям часто приходится идти на хитрость. Посадив цветы на клумбы заранее, они рискуют не обнаружить их в праздничный день. Поэтому украшать площадку мемориала на Братских могилах будут накануне 9 Мая.

Очень обидно! С осени у нас остались на клумбах растения. Хоста, например, дубненцы берут к себе на огороды. Например, у восьмой школы была рабатка, там 18 хост было посажено. У монумента около 8 школы. В этом году мы пришли сажать цветы, не нашли ни одной. Всю, все 18 штук вытащили

— Светлана Литвинова, сотрудник предприятия «Городские парки».

Идет проверка — насколько Дубна готова к празднованию Дня Победы. Осмотрели 6 объектов — два мемориальных комплекса, ротонду, оба самолета, улицу 9 Мая. Объезд инспекторы Госадмтехнадзора проводят совместно с представителями общественности.

Все лавочки целы. Ветеранам есть, где посидеть, отдохнуть во время митинга, поставлены урны для мусора, подходы к мемориалу тоже в хорошем состоянии

— Михаил Шелепин, член организации «Боевое братство».

Присутствие сотрудников городских хозяйственных служб — обязательно. Им сразу формулируют претензии и устанавливают сроки решения проблем. К состоянию мемориала на Большой Волге у инспекторов Госадмтехнадзора претензий нет. Осенью была проведена его масштабная реконструкция, за зиму — никаких повреждений. Есть замечания к площадкам, их устраняют.