Сначала бил фашистов, затем — хулиганов и бандитов

Борис Долбилин родился в Подмосковье , однако большая часть его жизни связана с районом Замоскворечье. Здесь в 1936 году он поступил в училище при Механическом заводе № 3 имени Калинина, что на Большой Татарской. Здесь же женился. Дослужился до слесаря 4-го разряда. Так и жил себе спокойно, пока в 1940 году, 23 октября, не пришла повестка из военкомата.

В тот же день получил расчет на заводе, а уже следующим вечером поступил в распоряжение военной части. Дома осталась беременная жена. Дочка родилась в 1941 году. Однако нескоро Борису Долбилину довелось ее увидеть: помешала война.

Службу Долбилин начал в Бурят-Монгольской Республике, в городке Кяхта. Затем его часть перебросили в Монголию , к реке Онон. Там Борис Долбилин и провел всю войну — служил в разведке, в составе 61-го автобронетанкового отдельного батальона.

— В августе 1945 года меня вызвало к себе руководство, подвело к колонне с оружием, которая пересекала Маньчжурию, и приказало быть замыкающим, — вспоминает Борис Иванович. — Сообщили, что едем на фронт в распоряжение 39-й гвардейской дивизии для ведения боевых действий с Японией . Двигаемся и вдруг замечаем провод, похожий на растяжку для мины. Меня отправили проверить, что это такое. Я провод перекусил и отправился по нему на разведку. Привела меня растяжка к … спящему пулеметчику-китайцу! Ну я сначала на всякий случай разрядил его оружие, а затем разбудил незадачливого бойца. Видели бы вы, как он испугался! Причем не меня, а наказания от своего же начальства. Бежал за мной следом, просил взять с собой. Еле мы от него отвязались.

Колонна прибыла в город Таонань. Из всей группы отобрали пять человек в дивизионную разведку — в их числе оказался и Долбилин.

— Нашей задачей были продвижение впереди советских войск и доклады своим об опасностях на пути, — рассказывает Борис Иванович.

В день окончания Второй мировой войны, 3 сентября, часть, в которой служил Долбилин, отправили в город Харбин

— Там я много общался с нашими эмигрантами, — вспоминает ветеран. — Особенно мне запомнился мужчина, работавший на Китайско-Восточной железной дороге. Я спросил его, почему он не уехал в СССР. Оказалось, просто не успел вернуться на родину до захвата Харбина японцами. А потом уже граница закрылась на замок.

После войны, в 1948 году, Долбилин пошел на службу в милицию. Часто дежурил в гостинице «Балчуг», где останавливались на время сессий депутаты Верховного Совета СССР. Многих видел лично, с некоторыми удалось пообщаться.

— А однажды дежурил я в сберкассе на улице Осипенко. Вижу, идет мужчина и перекладывает из руки в руку тяжелый чемодан, — рассказывает Долбилин. — Это вызвало подозрение. Спрашиваю у него: «Что у вас в чемодане?» «Мокрая одежда», — отвечает тот.

Однако это не убедило милиционера, и он завел подозрительного человека в отделение банка на досмотр. И тот внезапно накинулся на Долбилина. Банковские работники, увидев это, нажали на «тревожную кнопку». И через несколько минут приехала подмога. Выяснилось, что мужчина нес в чемодане краденные с завода меха. За задержание преступника Долбилина наградили нагрудным знаком «Отличник милиции».

СПРАВКА

Борис Иванович Долбилин родился 21 июня 1921 года в Московской области. Женился в 1940 году и вскоре был призван на срочную службу. Участник Второй мировой войны. В 1943 году вступил в ВКП (б)- КПСС . После окончания военных действий по рекомендации райкома партии пошел служить в милицию. В отставку ушел в 1976 году. Имеет множество государственных наград.

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