В Конгрессе США предложили санкции в отношении поставщиков российского ОПК

ВАШИНГТОН, 7 мая. / ТАСС /. Поставщики российского оборонно-промышленного комплекса могут столкнуться с санкциями со стороны США , которые обязан будет ввести президент страны, хотя предусмотрены и исключения.

Такая поправка включена в законопроект о финансировании американского министерства обороны и его политики на 2019 год, который был в понедельник опубликован комитетом Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.

Согласно тексту, глава государства на протяжении пяти лет должен будет направлять ряду комитетов Конгресса доклад с указанием «каждого иностранного лица, ведомства или структуры другого государства», которые, по имеющейся у Белого дома информации, «продают, одалживают или иным образом предоставляют товары, услуги или технологии любому лицу, принадлежащему или подконтрольному правительству Российской Федерации», или же проводят с такими лицами значительные сделки.

В законопроекте при этом уточняется, что речь идет только о той деятельности, которая способствует «разработке и производству Россией крупной военной техники или высокотехнологичного традиционного (неядерного — прим. ТАСС) оружия».

Какие санкции последуют?

Не позднее 180 дней после подачи в Конгресс данного доклада, а затем ежегодно в течение восьми лет «президент должен вводить» санкции против тех, кто стал фигурантом списка. В тексте данные ограничительные меры также конкретизированы — это запрет на продажу этим лицам американского вооружения и сопутствующих услуг, боеприпасов и технологий. «Этот раздел требует введения санкций в отношении лиц, оказывающих определенную поддержку российской промышленности, с акцентом на цепочку снабжения российской оборонной индустрии», — говорится в пояснительных материалах.

Предусмотрены и исключения. Президент США может не включать в список тех партнеров РФ, деятельность которых имеет крайне важное значение для американской национальной безопасности. В то же время, это не касается организаций тех стран, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают терроризм.

Защита от санкций

Вьетнам и Китай. В этот же раздел законопроекта о бюджете Пентагона включены положения, которые позволят администрации США не вводить санкции против клиентов российского ОПК, как того требует принятый в прошлом году закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Но для этого лица, закупающие вооружение у РФ, должны будут продемонстрировать, что они поддерживают американскую политику и снижают свою зависимость от России. Защита от американских санкций дается на 180 дней, после чего министр обороны США вновь должен будет уведомить Конгресс в том, что введение рестрикций не требуется. Эта норма в первую очередь касается таких стран, как Индия