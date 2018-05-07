Ещё
Ура, фонтаны включили! 10 самых освежающих фото
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ура, фонтаны включили! 10 самых освежающих фото 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Сегодня в Ярославле открыли сезон фонтанов. Вверх взмыли прозрачные струи. И город зазвенел. Ну как тут не погулять! Смотрите наш большой освежающий фоторепортаж.
На фонтане у здания правительства можно посидеть — и не намокнешь, и освежишься
Фонтан на площади Юности — ну как не пробежать под струями воды?
Май в расцвете!
Скромный, но весёлый фонтанчик на проспекте Ленина
Праздники раскрасили город в пестрые цвета
Фонтаны на Стрелке светятся по вечерам и поют
Город расцветает!
Нежность и романтика…
Во-от такое счастье!
76.ru: последние новости
В Ярославле депутата, выступившего против мусора, вызвали в суд через начальство Когда в Ярославле отключат горячую воду: адреса и даты Стабильность пошатнулась: Ярославскую область назвали менее устойчивой за последний месяц
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский вертолет155
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом207
США делают шаг для подготовки к войне в Европе132
Медведева отказались поддержать965
Указ века: как Россия изменится через шесть лет104
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение