Ура, фонтаны включили! 10 самых освежающих фото 

Сегодня в Ярославле открыли сезон фонтанов. Вверх взмыли прозрачные струи. И город зазвенел. Ну как тут не погулять! Смотрите наш большой освежающий фоторепортаж.
На фонтане у здания правительства можно посидеть — и не намокнешь, и освежишься
Фонтан на площади Юности — ну как не пробежать под струями воды?
Май в расцвете!
Скромный, но весёлый фонтанчик на проспекте Ленина
Праздники раскрасили город в пестрые цвета
Фонтаны на Стрелке светятся по вечерам и поют
Город расцветает!
Нежность и романтика…
Во-от такое счастье!