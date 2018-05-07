Ура, фонтаны включили! 10 самых освежающих фото

Сегодня в Ярославле открыли сезон фонтанов. Вверх взмыли прозрачные струи. И город зазвенел. Ну как тут не погулять! Смотрите наш большой освежающий фоторепортаж.

На фонтане у здания правительства можно посидеть — и не намокнешь, и освежишься

Фонтан на площади Юности — ну как не пробежать под струями воды?

Май в расцвете!

Скромный, но весёлый фонтанчик на проспекте Ленина

Праздники раскрасили город в пестрые цвета

Фонтаны на Стрелке светятся по вечерам и поют

Город расцветает!

Нежность и романтика…

Во-от такое счастье!