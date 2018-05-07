Высоту и дзот наши солдаты взяли без потерь

Почти полвека прослужил в армии генерал-полковник Юрий Зарудин. В 1941 году был командиром взвода. Юрий Федорович поделился воспоминаниями о том времени.

В начале 1941 года отец сказал ему: «Сын, готовься, в этом году будем воевать с немцами». И восемнадцатилетний парнишка по комсомольской путевке поступил в Грозненское военно-пехотное училище. Вскоре пророческие слова отца оказались правдой. Началась Великая Отечественная война.

Свои коррективы она внесла и в учебу курсантов. Военное искусство вместо двух лет они осваивали за полгода.

Уже в декабре 1941-го Зарудин был назначен командиром взвода 58-й стрелковой дивизии. За две недели молодой офицер должен был обучить 30 новобранцев всему, что только-только в теории узнал сам.

Его первый бой состоялся уже в марте 1942 года, когда дивизию перебросили в Калужскую область , в город Юхнов . Бой шел за Зайцеву высоту, захваченную немцами. Высоту эту прозвали Горой Смерти — настолько кровопролитные тут шли бои.

22 апреля 1942 года младший лейтенант Юрий Зарудин получил тяжелое осколочное ранение. Хирург в полевом госпитале удалил из раны 18 осколков. А после выздоровления молодой офицер вернулся в строй.

Ветеран вспоминает, как в ноябре 1943 года полк, где он служил, занял оборону у деревни Хандоги Витебской области.

— Командир полка приказал к утру взять донимавший нас дзот, — рассказывает Юрий Федорович. — Дзот находился на возвышенности, подступы к нему заминированы, вокруг — проволочные заграждения. Серьезная была огневая точка: три амбразуры… А расстояние — 70 метров. Мне не хотелось посылать людей прямо на смерть, поэтому я начертил угольком на газете некий план: один взвод должен был сосредоточиться на дзоте, второй и третий атаковать его справа и слева.

Но эта атака — сорвалась.

— Свинцовый огонь прижал нас к земле, головы не поднять… — вспоминает генерал-полковник.

И тогда Юрий Зарудин спросил у своих солдат: «Как же уничтожить этот дзот, ребята?» Воевавший еще на Финской, бывалый солдат предложил:

— Сделаем подкоп. Соорудим лаз хоть в метр шириной, чтобы на полусогнутых, но пробраться к дзоту. Уйдет неделя.

Стоящее предложение, решает Зарудин, и докладывает о подкопе комбату. Но тот, испугавшись ответственности, вдруг заявляет:

— Сам докладывай командиру полка.

— Задача выполнима, — говорит Зарудин комполка. — Но чтобы вырыть лаз, нам потребуется неделя.

…Лаз к дзоту рыли по ночам. А чтобы обмануть немцев, днем копали небольшие траншеи.

— Мы точно знали, что ночью дзот охраняется только одним часовым, — рассказывает Зарудин. — Когда наш лаз был готов, в три часа ночи мы совершили наш бросок. Часового сняли сразу. И вот врываемся в дзот и видим: обер-лейтенант пьет французский коньяк, остальные фрицы спят, а оружие сложено в сторонке. Мы мгновенно перебили весь их расчет. А с нашей стороны — лишь один легкораненый.

В июле 1944 года Юрий Федорович Зарудин был представлен к званию Героя Советского Союза. Его рота без потерь уничтожила взвод немецких солдат. А в боях за деревню Жевань Могилевской области они уничтожили фашистский гарнизон — 80 немцев. И снова — без потерь. 24 марта 1945 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Юрию Федоровичу Зарудину звания Героя.

Тогда же он решает поступать в Академию бронетанковых войск. Накануне отъезда в Москву его товарищ попросил навестить в столице девушку, с которой переписывался, и передать ей письмо. Юрий влюбился в нее с первого взгляда. Вместе они уже 70 лет.

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