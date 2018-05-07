30 ветеранов из МО примут участие в шествии «Бессмертного полка» в Германии

Подмосковные ветераны примут участие в шествии «Бессмертного полка» в Берлине. 30 участников боевых действий из 15 муниципалитетов Подмосковья отправились в Германию из аэропорта Шереметьево

В программе у подмосковной делегации также возложение цветов и посещение памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. В составе группы фронтовики, участники битвы за Берлин, Герои России. Эта не первая их поездка — ранее они уже посещали Брестскую крепость, Севастополь Волгоград , Воронеж, Капустин Яр.

Это очень символично, что мы посетим Берлин, где состоялось последнее грандиозное сражение. Именно сейчас в день победы, цель нашей поездки — сохранение исторической памяти