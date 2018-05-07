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30 ветеранов из МО примут участие в шествии «Бессмертного полка» в Германии
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30 ветеранов из МО примут участие в шествии «Бессмертного полка» в Германии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Подмосковные ветераны примут участие в шествии «Бессмертного полка» в Берлине. 30 участников боевых действий из 15 муниципалитетов Подмосковья отправились в Германию из аэропорта Шереметьево.
В программе у подмосковной делегации также возложение цветов и посещение памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. В составе группы фронтовики, участники битвы за Берлин, Герои России. Эта не первая их поездка — ранее они уже посещали Брестскую крепость, Севастополь, Волгоград, Воронеж, Капустин Яр.
Это очень символично, что мы посетим Берлин, где состоялось последнее грандиозное сражение. Именно сейчас в день победы, цель нашей поездки — сохранение исторической памяти
— Владимир Рабеев, член организации ветеранов Вооруженных сил РФ.
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