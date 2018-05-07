Шхагошев: после опыта 90-х гг. нет сомнений в том, что Россия вновь сделает рывок в экономике

По оценке парламентария, если «майские указы» главы государства достигнут своих целей за отведенные шесть лет, то можно будет без сомнения говорить о том, что этот рывок произошел.

«Во-первых, подразумевается поиск серьезных финансовых средств. Ранее была выполнена задача по повышению обороноспособности страны, и сейчас, как было сказано Владимиром Путиным, мы будем ориентироваться на высокоточное оружие, то есть гонки вооружений не будет, и значительная часть высвобождаемых финансовых средств будет направлена на реализацию социальных программ», — отметил он.

Депутат отметил, что указ президента ставит целью улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно к 2024 году, для чего необходимо обеспечить жильем россиян со средним достатком и создать возможности для приобретения жилья с помощью ипотеки по ставке менее 8% годовых.

«Это абсолютно реальная проблема, которая стоит сегодня перед нашей страной, и самое главное — перед людьми», — обратил внимание он.

Шхагошев также напомнил, что в документе перед правительством в том числе поставлены задачи по увеличению продолжительности и качества жизни россиян, росту их доходов за период до 2024 года.

«И в послании президента РФ Федеральному Собранию, и в указе, подписанном Владимиром Путиным 7 мая, на самом главном, центральном месте стоит человек, — подчеркнул парламентарий. — Все эти обращения президента, конечно, связаны именно с развитием человеческого капитала».

Шхагошев отметил, что Владимир Путин, начиная с окончания 90-х годов, когда практически вся страна «лежала» и экономически, и дипломатически, поднимал ее и системно развивал. «Если тогда мы поднялись, о том, что мы сейчас произведем этот рывок, сомнений никаких нет», — заявил он.