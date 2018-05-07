Ещё
Шхагошев: после опыта 90-х гг. нет сомнений в том, что Россия вновь сделает рывок в экономике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шхагошев: после опыта 90-х гг. нет сомнений в том, что Россия вновь сделает рывок в экономике 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Первый замглавы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев отметил, что президент Владимир Путин дважды за последнее время — в ходе оглашения послания Федеральному Собранию и во время присяги — говорил о рывке, который должен произойти в стране.
По оценке парламентария, если «майские указы» главы государства достигнут своих целей за отведенные шесть лет, то можно будет без сомнения говорить о том, что этот рывок произошел.
«Во-первых, подразумевается поиск серьезных финансовых средств. Ранее была выполнена задача по повышению обороноспособности страны, и сейчас, как было сказано Владимиром Путиным, мы будем ориентироваться на высокоточное оружие, то есть гонки вооружений не будет, и значительная часть высвобождаемых финансовых средств будет направлена на реализацию социальных программ», — отметил он.
Депутат отметил, что указ президента ставит целью улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно к 2024 году, для чего необходимо обеспечить жильем россиян со средним достатком и создать возможности для приобретения жилья с помощью ипотеки по ставке менее 8% годовых.
«Это абсолютно реальная проблема, которая стоит сегодня перед нашей страной, и самое главное — перед людьми», — обратил внимание он.
Шхагошев также напомнил, что в документе перед правительством в том числе поставлены задачи по увеличению продолжительности и качества жизни россиян, росту их доходов за период до 2024 года.
«И в послании президента РФ Федеральному Собранию, и в указе, подписанном Владимиром Путиным 7 мая, на самом главном, центральном месте стоит человек, — подчеркнул парламентарий. — Все эти обращения президента, конечно, связаны именно с развитием человеческого капитала».
Шхагошев отметил, что Владимир Путин, начиная с окончания 90-х годов, когда практически вся страна «лежала» и экономически, и дипломатически, поднимал ее и системно развивал. «Если тогда мы поднялись, о том, что мы сейчас произведем этот рывок, сомнений никаких нет», — заявил он.
«Глобальная задача — войти в топ-5 сильнейших экономик. Это очень амбициозная задача», — подчеркнул депутат, заверив, что, участвуя в дискуссиях с правительством, Госдума поможет обеспечить выполнение всех указов в срок и качественно.
Парламентская газета: последние новости
Путин назначил судей в ряде регионов России Кто родился 5 мая Депутаты Госдумы на региональной неделе встречались с избирателями и участвовали в Первомае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский вертолет155
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом207
США делают шаг для подготовки к войне в Европе132
Медведева отказались поддержать965
Указ века: как Россия изменится через шесть лет104
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение