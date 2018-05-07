В Екатеринбурге за полгода не стало около 400 ветеранов войны

В столице Урала катастрофически снижается количество ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Об этом в эфире программы «Открытая студия» на телеканале «41-Домашний» рассказал первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко , сообщает во вторник, 8 мая, «АиФ-Урал»

Согласно приведенной им статистике, в Екатеринбурге на 1 январь 2018 года насчитывалось 1313 участников Великой Отечественной войны, когда уже сегодня эта цифра уменьшилась до чуть более 900 человек. В то же время снижается количество ветеранов-тружеников тыла. «С начала года их количество насчитывалось около 12 500 человек, сегодня — 11 500. К сожалению, с этим ничего нельзя поделать. Это жизнь», — рассказал Алексей Кожемяко.

По его словам, городские власти поставили для себя три главных принципа в организации праздничных мероприятий ко Дню Победы. «Первый принцип — дойти до каждого ветерана. Второе — отдать дань уважения. И третье — вопросы патриотизма, привлечение подрастающего поколения для правильного понимания истории. Не секрет, что в некоторых странах мира сегодня навязывается циничная оценка Второй мировой войны без участия в ней Советского союза», — отметил чиновник.

В рамках праздничных мероприятий в администрации города с 4 мая работает телефон «горячей лени» для ветеранов — 8 (963) 04-65-025. По словам Алексея Кожемяко, основные звонки касаются транспортировки ветеранов на парад Победы. «Эти вопросы мы решаем в рабочем порядке», — отметил он.

Накануне в центре Екатеринбурга прошла генеральная репетиция парада Победы с участием личного состава и единиц военной техники, которой в этом году насчитывается более 75 единиц. При этом задействованы новые боевые машины.