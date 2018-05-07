В международном аэропорту Волгограда открывают новый терминал

Завтра министр транспорта Максим Соколов , пустивший движение по половине моста через Ахтубу, перережет ленточку в новом терминале международного аэропорта. Корреспонденты V1.ru заглянули в залы ожидания и закрытые от посторонних глаз комнаты досмотра накануне открытия.

— Уже завтра вы здесь не окажетесь. Закрытая зона для всех пассажиров, — главный инженер Сурен Аведисян проходит мимо длинной ленты, сканирующей чемоданы лучше рентгена. — Мы протестировали эту систему сразу после сборки — всё работает корректно. Если этот всевидящий глаз замечает подозрительные предметы, то сразу же отметает сумку в сторону.

В просторном терминале с блестящими стеклами-хамелеонами на фасаде бурлит жизнь: рабочие прикручивают рекламные баннеры, настраивают кондиционеры. Несколько уставших строителей тем временем что-то деловито обсуждают за стойкой с надписью «Такси».

— Что самое сложное в нашей работе? Сроки строительства. Только представьте: за год возвести новый терминал. С нуля. Под ключ, — кажется, что Сурен Аведисян и сам не представляет, как вся его команда справилась с такой миссией. — В моменты пиковой нагрузки здесь трудилось 400 человек. Работа шла в круглосуточном режиме. Я и сейчас могу рассказать вам про каждый день глобальной стройки. Я, например, очень горжусь 12-метровыми колоннами в здании, которые мы заливали одним махом. Скажу честно: пришлось всерьез поломать голову и придумать свое ноу-хау. Нет, даже не спрашивайте, в чем тайна. Секрет фирмы, понимаете?

Залы ожидания

В зале ожидания для пассажиров с билетами по демократичным ценам — знакомый всем пассажирам дизайн. К завитушкам на сине-зеленых стенах профессиональные художники, трудившиеся в терминале почти две недели, добавили портреты летчиков.

— О той истории с неприличными ассоциациями пассажиров мы знаем, — улыбается главный инженер. — В этот раз делали всё очень аккуратно. Вскоре в международном аэропорту будет строиться третья очередь, поэтому мы решили соблюсти общий дизайн. Кстати, в новом терминале никто из пассажиров не останется голодным. На двух этажах откроются несколько кафе со своим дизайном и названием. Вот тут будет «Самолет», — Сурен Аведисян показывает на пустую стойку.

Зеркальный лифт ведет в комнату ожидания для вип-гостей. Стены, укрытые дорогим гранитом, дорогие кресла и уникальный стол без единого стыка — по словам главного инженера, в зале для состоятельных пассажиров они использовали дорогие импортные материалы.

— Пассажиры с приставкой «вип» будут проходить через свою зону досмотра, подниматься на своем лифте и ждать самолета в своем зале, который идеально подойдет и для важных деловых переговоров, — уверен Сурен Аведисян. — В этой части терминала отличаются даже туалеты — дорогая плитка и фаянсовая сантехника.

Пока главный инженер водит экскурсию по новому терминалу, в здании работают полсотни уборщиков — одни отмывают полы от строительной пыли, а другие отпаривают темно-коричневые шторы, скрывающие обеспеченных гостей от посторонних глаз.

Зона досмотра

Сурен Аведисян заходит в закрытые от пассажиров комнаты, в которых невозможно утаить даже мельчайшую пылинку. Главный инженер уверен, что новое современное оборудование лучше всякого рентгена рассмотрит каждую сумку и с гарантией в 105%, а то и в 110% найдет всю запрещенку.

— Под присмотром оператора чемоданы проезжают по ленте, по конвейеру уходят наверх, спускаются вниз, перекладываются в тележку и едут к самолету, — объясняет Сурен Аведисян. — Отличие нового волгоградского терминала от терминалов в других городах — в его насыщенности современным оборудованием. На пунктах досмотра стоят аппараты, которые определят даже температуру пассажира. Всех, кто прибаливает, отправят к дежурному медику. Благодаря всем новинкам время досмотра или выдачи багажа сократится до минимума. Пять минут, и вышедший из автобуса пассажир уже получит свою сумку и выйдет из терминала. Никаких лабиринтов и путешествий из одного помещения в другое — всё очень просто и доступно.

Проходя мимо рабочих, главный инженер большой стройки раздает последние указания.

— К открытию терминала тут исчезнет временная рамка. С приходом пассажиров здание заживет настоящей жизнью, — с ностальгией осматривая терминал, добавляет Сурен Аведисян. — Гарантия на всё — ровно три года. Но думаю, что никаких нареканий наша работа не вызовет.