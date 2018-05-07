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УМЕРЛА УКРАИНСКАЯ АРТИСТКА ВЕРКА СЕРДЮЧКА!
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УМЕРЛА УКРАИНСКАЯ АРТИСТКА ВЕРКА СЕРДЮЧКА! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Прощай, Верка Сердючка… Андрей Данилко хочет взять паузу и пока не выступать в роли комедийной и эпатажной Верки Сердючки. По словам известного артиста, он намерен в ближайшее время заняться здоровьем.
Украинский артист Андрей Данилко, известный по образу проводницы Верки Сердючки, активно занимается восстановлением здоровья, которое ухудшилось в связи с напряженным графиком работы. Данилко также отметил, что хочетвзять паузу и пока не выступать в роли комедийной и эпатажной Верки, ведь ему «будет тяжело подарить слушателям и зрителям радость и хорошее настроение».
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