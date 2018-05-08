Арестован обвиняемый в попытке получить взятку за освобождение гендиректора «Воентелекома» 

Петербургский предприниматель Роман Каныгин обещал за 1 млн евро посодействовать в освобождении арестованного по обвинению в хищении гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова.
Папа решил не рисковать
Как сообщает «Фонтанка», Каныгин через начальника юридического отдела НИИ «Масштаба» Ульяну Малахову передал свое предложение о содействии главному конструктору института, а в прошлом его руководителю Евгению Давыдову — отцу арестованного. Предприниматель обстоятельно рассказал о надежных связях в среде тех, кто умеет принимать нужные решения.
Профессор Давыдов поставил в известность спецслужбы. Они в свою очередь подготовили муляж купюр, проинструктировали Малахову и отправили ее 19 апреля на встречу в ресторан «Лесной».
Бизнесмена после получения мнимых денег задержали, уголовное дело по покушению на мошенничество возбудили 3 мая, на следующий день СК предъявил ему обвинение и привез в Выборгский райсуд.
«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 3 июля 2018 года», — уточнили 7 мая в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Каныгин вину признал и раскаялся.
Напомним, что Александр Давыдов был арестован в Москве 26 декабря 2017 года. Ему предъявили обвинение в хищении 460 млн рублей при поставке «Воентелекомом» оборудования своему владельцу — Минобороны. Мосгорсуд 24 апреля оставил его под стражей.