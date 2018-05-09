Голосовой помощник Google Assistant научился разговаривать по телефону

Компания Google в рамках конференции для разработчиков I/O анонсировала технологию Duplex, которая позволяет голосовому помощнику самостоятельно звонить по телефону и разговаривать от имени владельца смартфона. С помощью этой функции Assistant сможет записать пользователя в парикмахерскую, забронировать столик в ресторане, заказать доставку пиццы или уточнить график работы нужной организации.

Разработчики утверждают, что Duplex ведёт беседу практически как человек, и собеседник вряд ли догадается, что он разговаривает с программой. В качестве примера Google приводит несколько аудиозаписей, в которых голосовой помощник успешно справляется с разговором по телефону.

Экспериментальная версия Duplex появится в Assistant летом 2018 года одновременно с выходом новой версии операционной системы Android P. Впрочем, поддержки русского языка придётся ждать намного дольше.