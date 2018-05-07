Вице-премьер КНР прибудет в США для новых переговоров по вопросам торговли

ВАШИНГТОН, 7 мая. / ТАСС /. США Китай продолжат на будущей неделе переговоры высокого уровня, посвященные решению острых проблем двусторонних торгово-экономических отношений. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Главный советник Китая по экономике, вице-премьер, приедет сюда на следующей неделе, чтобы продолжить дискуссии с экономической командой президента [США Дональда Трампа ]. И мы будем предоставлять информацию по ходу этих обсуждений", — заявила официальный представитель американского лидера. Судя по всему, она имела в виду вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ. Он в числе других представителей китайского руководства принимал на прошлой неделе участие в переговорах по торгово-экономическим вопросам в Пекине с представителями администрации США высокого ранга.

В состав американской делегации, ездившей в столицу КНР, входили глава минфина Стивен Мнучин , министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, глава Национального совета по торговле Питер Наварро, а также руководитель Национального экономического совета Лоуренс Кадлоу.

Американское правительство 3 апреля обнародовало список продукции, импортируемой из Китая, в отношении которой министерство торговли США намеревается ввести дополнительные 25% таможенные пошлины. В ответ Госсовет КНР опубликовал перечень американских товаров, на которые могут быть установлены аналогичные сборы. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, будут ли США действовать в соответствии с оглашенными намерениями.

По итогам переговоров в Пекине, как сообщило информационное агентство «Синьхуа», стороны договорились создать механизм урегулирования торговых споров. Нынешние переговоры американские наблюдатели характеризуют как попытку США и Китая избежать возможной торговой войны.