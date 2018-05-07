Посол РФ усомнился, что Мэй заинтересована в нормальных отношениях с Москвой

"Правительство консерваторов представляет Великобританию «лидером» усилий Запада в стремлении «привлечь Россию к ответу». Создается впечатление, что кабинет Терезы Мэй не заинтересован в нормально функционирующих двусторонних отношениях, которые после отравления в Солсбери достигли нового дна, — полагает посол. — Помимо прочего, Россию снова выставляют как «киберугрозу», а британскую общественность готовят к массированной кибератаке против России, которая будет объявлена ответной, но на самом деле будет представлять собой ничем не спровоцированное применение силы".

Яковенко отмечает, что с момента отравления прошло уже два месяца, а также почти два месяца, как Тереза Мэй обвинила Россию в этом. «За это время, несмотря на наши многочисленные просьбы, нам так и не был предоставлен доступ к расследованию. Форин оффис и Скотланд-Ярд уходят от контактов», — заметил дипломат.

"В нарушение Венской конвенции о консульских сношениях, а также двусторонней Консульской конвенции нам отказывают в консульском доступе к российским гражданам. Мы по-прежнему не можем удостовериться в их местонахождении, состоянии здоровья и пожеланиях. Факты дают нам все больше оснований рассматривать сложившуюся ситуацию как похищение двух российских граждан. Мы будем продолжать добиваться истины и требовать ответов от британской стороны", — пообещал посол.

"Также создается впечатление, что британское правительство намеренно уничтожает вещественные доказательства, засекречивает все материалы и в целом создает условия, в которых независимое расследование невозможно, — написал дипломат, приведя примеры в подтверждение этой версии. — Судите сами: домашние животные Сергея Скрипаля были кремированы без взятия анализов на наличие нервно-паралитических веществ. А дезинфекция якобы зараженной территории, как сообщается, будет включать в себя снос дома Сергея Скрипаля, паба The Bishop's Mill и ресторана Zizzi.

Работа СМИ Яковенко не оставил без внимания ограничения свободы прессы в связи с этим делом. «Следует отметить, что в контексте отравления в Солсбери наблюдается также ограничение свободы прессы, — заметил он. — 8 апреля газеты сообщили, что Совет национальной безопасности „взял под контроль“ освещение инцидента в СМИ. 18 апреля британский медиа-регулятор Ofcom объявил о начале расследования в отношении канала RT в связи с его репортажами о событиях в Солсбери».

Дипломат также подчеркнул, что с момента инцидента никто не видел фотографии Скрипалей, а СМИ даже не пытались найти их и взять интервью. «Очень нетипично для британских журналистов. Здесь можно было бы сослаться на правила конфиденциальности и безопасности в больницах, но похоже, тайна личной жизни Скрипалей защищена лучше, чем частная жизнь некоторых поп-звезд и даже членов королевской семьи», — полагает Яковенко.

"Список вопросов, поставленных нами перед британским правительством, постоянно растет. В первую очередь мы требуем от Лондона открытости", — подчеркнул дипломат.

Как сообщили в этой связи в посольстве, статья Яковенко была направлена для публикации в одну из общенациональных британских газет, но «была отклонена без объяснения причин».

Инцидент в Солсбери

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. В результате разгоревшегося дипломатического скандала ряд западных стран «в знак солидарности» с Великобританией решил выслать в общей сложности более ста российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами на основе принципа взаимности.