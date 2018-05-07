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Турция нарушает планы Запада создать кризис на Балканах, заявил Эрдоган
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Турция нарушает планы Запада создать кризис на Балканах, заявил Эрдоган 

РИА Новости 40 минут назад
АНКАРА, 7 мая — РИА Новости. Анкара нарушает планы Запада создать кризис и нестабильность на Балканах, что вызывает критику западных стран по поводу активности Турции в этом регионе, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Европарламенте назвал Балканы сферой столкновения интересов Евросоюза, Турции и России. Как заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, Анкара считает подобный подход неконструктивным.
"Страны Запада с неприязнью реагируют на нашу деятельность на Балканах, на инициативы и усилия, предпринимаемые нами в этом регионе… Мы видим, что кое-кому не нравится наше тесное сотрудничество с Сербией, Боснией и Герцеговиной. Они пытаются исказить суть наших действий, поскольку их беспокоит то, что наше сотрудничество приносит плоды. Усилия Турции нарушают их планы, которые они намерены реализовать путем создания кризисов и нестабильности, мешают осуществлению их замыслов в регионе", — сказал Эрдоган на совместной пресс-конфренции с президентом Сербии Александром Вучичем в ходе его визита в Турцию.
По словам Эрдогана, несмотря на противодействие Запада, Турция продолжает интенсивную деятельность на Балканах, в частности, через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA). «Например, Турция прилагает все необходимые усилия для восстановления исторических памятников в регионе. Мы будем действовать в том же духе и впредь», — добавил президент Турции.
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