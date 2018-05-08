В День радио в Салехарде чествовали связистов

Приказом Минсвязи за заслуги в развитии связи, информационных технологий и массовых коммуникаций благодарность министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявлена четырем представителям департамента связи и «Ресурсов Ямала». Награду они получили из рук заместителя губернатора ЯНАО Наталии Фиголь . Замгубернатора поздравила собравшихся с профессиональным праздником — Днём работников всех отраслей связи. И отметила: — Мы видим поистине глобальные изменения, которые происходят на Ямале. Многие из нас помнят те времена, когда простое дело — позвонить близким на «большую землю» — превращалось в целое приключение. Нужно было идти в пункт связи, причём лучше ночью — именно тогда можно было надеяться, что разговор состоится. И кричать нужно было так, что ещё чуть-чуть — и люди на другом конце провода могли бы услышать тебя и без помощи связи. Особое внимание отрасли уделяет губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин . Сейчас Ямал — в числе лидеров по проникновению современных услуг связи.

Число абонентов широкополосного доступа к сети за пять лет выросло на четверть (в 2013 году –121 033, в 2018-м — 151 109).

Доля домохозяйств, подключенных к интернету, возросла на 22 процента (с 56% до 78%).

Базовых станций сотовой связи стало втрое больше (3046 вместо 1150).

Только за прошлый год доступ к высокоскоростному интернету открыт ещё для 27 тысяч домохозяйств, причём оптика пришла не только в города, но и в малые северные посёлки Заполярья.