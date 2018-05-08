Ещё
В День радио в Салехарде чествовали связистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В День радио в Салехарде чествовали связистов 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Приказом Минсвязи за заслуги в развитии связи, информационных технологий и массовых коммуникаций благодарность министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявлена четырем представителям департамента связи и «Ресурсов Ямала». Награду они получили из рук заместителя губернатора ЯНАО Наталии Фиголь. Замгубернатора поздравила собравшихся с профессиональным праздником — Днём работников всех отраслей связи. И отметила: — Мы видим поистине глобальные изменения, которые происходят на Ямале. Многие из нас помнят те времена, когда простое дело — позвонить близким на «большую землю» — превращалось в целое приключение. Нужно было идти в пункт связи, причём лучше ночью — именно тогда можно было надеяться, что разговор состоится. И кричать нужно было так, что ещё чуть-чуть — и люди на другом конце провода могли бы услышать тебя и без помощи связи. Особое внимание отрасли уделяет губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Сейчас Ямал — в числе лидеров по проникновению современных услуг связи.
Число абонентов широкополосного доступа к сети за пять лет выросло на четверть (в 2013 году –121 033, в 2018-м — 151 109).
Доля домохозяйств, подключенных к интернету, возросла на 22 процента (с 56% до 78%).
Базовых станций сотовой связи стало втрое больше (3046 вместо 1150).
Только за прошлый год доступ к высокоскоростному интернету открыт ещё для 27 тысяч домохозяйств, причём оптика пришла не только в города, но и в малые северные посёлки Заполярья.
Красный Север: последние новости
Кремлёвский снайпер вернулся в Салехард и работает энергетиком С августа время в билетах на поезда будет только местное В каких городах Ямала будут сортировать все отходы?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»233
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко404
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото106
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина461
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится431
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение