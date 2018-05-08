Корпорация Aldus. Часть пятая, «Восходящий поток»

1991 год. Спрос на программное обеспечение растет. Кажется, что теперь так будет всегда. Aldus приобретает для переработки и выпуска под собственным торговым знаком еще три программы. И пытается подхватить восходящий поток.

Главной причиной повышения спроса на программное обеспечение стала Windows 3.0. Aldus объявила трейд-ин: каждому, кто принесет копию программы-конкурента, всего за 99 долларов предлагалась копия Aldus Persuasion, нормальная цена которой была 795 долларов. Очень агрессивно.

Трейд-ин для PageMaker обсуждался, но был признан нежелательным. Сколько копий MS PowerPoint были обменены, с небольшой доплатой, на Aldus Persuasion — неизвестно.

PhotoStyler

В 1991 году в Тайбее, Тайвань, небольшая компания Ulead (友立) выпустила первую версию 24-битного графического редактора для Windows 3.0, с впечатляющей функциональностью и оригинальными инструментами, по мнению Aldus WiseGuys, вполне способного выстоять в конкурентной битве с Adobe Photoshop.

В том же году Aldus приобрела исходный код программы и права на нее и, переварив и доработав приобретенное, выпустила его под названием Aldus PhotoStyler. Программа продавалась за 795 долларов, практически по стандартной в то время цене.

Опыт в раскрутке и продвижении программного обеспечения, накопленный Aldus, сделали из талантливого новичка настоящего конкурента фотошопу, доставив Adobe много хлопот и беспокойства. Во многом PhotoStyler был лучше — и началось отчаянное противостояние двух программ. Вот бы все войны были такими… с одной стороны, бой не на жизнь, а на смерть, с другой — как правило — никаких жертв, а гражданское население не только не страдает, а с точностью до наоборот.

То техническое и технологическое великолепие (со всеми его багами и глюками), что нас окружает, появилось именно благодаря таким невидимым и неслышным войнам. Когда в конце концов «остается только один», развитие технологии почти останавливается. Ну нет ни у кого на свете никакого стремления вкалывать с рассвета до заката и напрягать все моральные и физические силы для достижения чего-то запредельного, если рынок и без того весь твой.

И это здорово: покой и высокие зарплаты за размеренный и приятный труд! Ведь жизнь — это не только работа, правда? Надо ведь и отдыхать, с полной самоотдачей и чуть ли не профессионально… Вот бы еще свою единственность закрепить законом и запретить всяким неучам совать свой нос куда не надо!

Иначе случается то, что не может не случиться: рано или поздно, полные свежих и очень интересных идей, реализуют их и… Дальше бывает по-разному, очень немногим удается пробиться к солнцу, но если кому-то все-таки удается — случается очередная техническая революция, и горе тем зажравшимся гигантам, которые не успеют приспособиться к ней…

История компании Ulead закончилась каскадным двойным слиянием. Если бы компании были звездами на небе, это было бы феерически красиво и вошло бы в анналы. В апреле 2005 года компания InterVideo объявила о планах приобретения (и поглощения) компании Ulead за 68 миллионов долларов. В июне Ulead закрыла свою позицию на тайваньской бирже. В июле 2005-го InterVideo объявила о намерении завершить поглощение к декабрю того же года, но в августе на сцене появился еще один голодный поглотитель компаний, жадная и хищная Corel.

Corel объявила о намерении поглотить обе компании. Дождавшись завершения их слияния, она приобрела, весной 2006 года, удвоившуюся в размерах InterVideo за 192 миллиона долларов.

Один из самых «звездных» продуктов в линейке Corel, Corel VideoStudio — это то, что до 2006 года называлось Ulead VideoStudio. Наследие того поглощения.

Aldus PressWise

В том же 1991 году группа программ для допечатной подготовки (Aldus Prepress) присмотрела еще одного кандидата на поглощение, на этот раз поближе — в Кливленде, штат Огайо. Программу для спуска полос выпускала компания Emulation Technologies. Спуск полос — это одна из трудоемких операций в процессе допечатной подготовки. О том, что это такое, смотрите в последнем абзаце.

В 1993 году, после серьезной доработки в Aldus, программа вышла на рынок как Aldus PressWise 1.0, только для Mac’ов.

Aldus PressWise имела успех, но мы все еще в 1991-м.

Хорошо смотреть на развитие событий из будущего. Людям, работавшим в 1991 году в Aldus Corporation, приведенные ниже сведения могли бы быть интересны.

Программу ждала, как говорят цыганки, «дальняя дорога»: за 9 лет с 1991 по 1999 гг. она пять раз сменила владельца. Первых двух — Emulation Technologies и Aldus — мы уже упоминали. Потом были Luminous Corporation в Сиэтле, Imation и Scenic Software. Последняя в 1999 году прекратила выпуск этой программы.

В 2009 году права на торговую марку PressWise приобрела компания Aethos Technologies, и под этим именем создатель прежнего PressWise Эрик Уолд из Санта Роса в Калифорнии выпустил другую программу автоматизации печати. Не имеющую никакого отношения к спуску полос.

Затем право на уже эту программу и на её название перешли к… Но это уже совсем другая история.

Aldus PageAhead

В конце 80-х, когда на рынке появился целый арсенал средств допечатной подготовки и полиграфия все больше становилась цифровой, появилась возможность автоматизации подготовки к печати всевозможных полиграфических изделий (например, приглашений, визитных карточек, ценников для разного рода изделий и тому подобного).

Данные для заполнения этих изделий хранились в базах данных, систем управления которыми тоже становилось все больше. Человек тут явно был не только лишним, но и откровенно слабым звеном. Человеку свойственно утомляться, ошибаться вообще, а особенно в состояния утомления от рутинной однообразной работы.

Поэтому в конце 80-х стали появляться утилиты и небольшие программы для заполнения полиграфически выполненных форм данными из баз данных, от примитивных утилит до гибких и многофункциональных.

Возник новый вид программного обеспечения — инструменты для публикации баз данных. По мнению группы допечатной подготовки Aldus, продукт этого вида обязательно должен был появиться в продуктовой линейке компании.

В конце 1990 года PageAhead Software Corporation объявила планы выпуска инструмента, отвечающего запросам Aldus. Это был публикатор баз данных «на стероидах», правда, в те годы этим, если я не ошибаюсь, еще не баловались и подобные слова не употребляли.

По каким-то причинам познакомиться с публикатором на стероидах удалось только летом 1991-го, когда PageAhead Software Corporation начала продажи PageAhead 1.0.

Программа умела связывать данные из нескольких баз данных ( Oracle RDBMS, dBase III и dBase IV от Ashton Tate), а также данные, представленные в виде ASCII, со скомпонованными в PageMaker 3.0.1 и 4.0 страницами. Данные для печати выбирались запросом по образцу, в упрощенном и понятном пользователю интерфейсе — программа создавала запросы на «языке» исходной базы данных сама.

Осенью того же года Aldus на неизвестных условиях договорилась с PageAhead Software Corporation о приобретении у нее программы. Программа существовала только в варианте для Windows.

Программу было решено выпускать под названием Aldus PageAhead за 795 долларов. Это, похоже, стандартная цена для серьезных программ серьезного назначения для Windows. И если бы эта цена была ненормальной, такие программы не продавались бы.

На страницах тогдашней компьютерной прессы PageAhead часто сравнивали с программой аналогичного назначения DataShaper, которая стоила раза в три дешевле, но журналисты с редким единодушием признали, что PageAhead предпочтительнее для профессионалов.

Мы еще в 1991-м, Aldus PageAhead еще не выпущен, речь идет о PageAhead от PageAhead.

В 1992 году, почти одновременно с выходом в свет Aldus PageAhead, компания PageAhead регистрируется под новым названием, InfoPublisher.

В 1993-м, через год, компания регистрируется заново, в Ванкувере (в Канаде) и в Сиэтле ( США , штат Вашингтон), под именем Simba Technologies, и становится партнером Microsoft в проекте создания ODBC, открытого механизма взаимодействия с базами данных.

До ODBC у каждой из десятков популярных на тот момент систем управления базами данных был свой язык взаимодействия с миром. Впервые был предложен универсальный вариант. Он не слишком долго оставался единственным, но тем не менее это был очень важный шаг.

Проект всемирного значения, по-моему.

Спуск полос (imposition)

Адресую этот раздел таким же дилетантам в области допечатной подготовки, как и я.

Допустим, необходимо напечатать 16-страничное что-то (книгу, буклет, журнал, то есть что угодно), при этом на одной стороне исходного листа бумаги (или опять же чего угодно) может разместиться 8 страниц.

Спуск полос — это распределение страниц с обеих сторон исходного листа таким образом, чтобы из полученной распечатки, разрезанием и складыванием, можно было собрать эту книгу. Или часть книги.

Результат спуска полос выглядит вот так:

На фронтальной (Front) и тыльной (Back) сторонах листа страницы размещаются в таких вот последовательности и ориентации. Линии потолще показывают линии разреза.

Середина нашего изделия — страницы 8 и 9, на их оборотной стороне — страницы 7 и 10.

То есть Aldus PressWise, получив 16 последовательных страниц текста и картинок на входе, на выходе выдает их нужную раскладку.

Я уверен, что вы понимаете, что пример сильно упрощен, страниц может быть, например, 748, и Aldus PressWise должен разместить их на печатных листах так, чтобы можно было собрать из полученного требуемую книгу, минимизировав потери.

Это не все упрощения: профессионалы обязаны учитывать еще несколько факторов, такие как направление волокон бумаги (если это бумага), например, и многие другие.

Продолжение следует.