Корпорация Aldus. Часть четвертая, «QuarkXPress»

Борьба с PageMaker принесла свои плоды. В 1990 году его продажи выросли всего на 10%, а рост прибыли, впервые за всю историю корпорации, замедлился. Зато 1991-й обещал перемены. Спрос на программное обеспечение превратился в мощный восходящий поток, только поймай его и… лети!

Компьютеры и их операционные системы эволюционировали и взрослели с невероятной скоростью. Число компьютеров, которым теперь было по силам многое, быстро росло, и рост этот стремительно ускорялся.

На страницах тогдашней компьютерной прессы — настоящий первобытный лес. Тысячи, а то и десятки тысяч искателей счастья в самой интеллектуальной из массовых и в самой массовой из интеллектуальных индустрии программного обеспечения. Давно вымершие компании, компании, о которых уже никто не помнит, рядом с теми немногими, кто выжил в жесточайшей борьбе и во всех обрушившихся на эту индустрию катаклизмах, и до наших дней известны и играют важную роль.

Windows 3.0 Моё отношение к Microsoft , скорее всего, предвзятое. В течение многих лет эта компания казалась мне самым главным и практически непобедимым врагом того, что мне дорого, а образ врага проникает в психику и поражает мозг…

Вот уже лет 10 я не смотрю на Microsoft через прицел, страсти улеглись, и временами мне даже не хватает «врага». Временами. Вообще, примирение намного приятнее вражды.

Я даже знаю, что если из-за чего-то Apple уйдет в мир теней, виновато будет не это что-то, а сама Apple. Надеюсь, это случится еще очень не скоро.

Но в начале 90-х главным источником программного бума стала именно Microsoft. Вышла Windows 3.0, на мой взгляд, первая версия этой операционной системы, о которой можно было говорить серьезно.

Мне пришлось столкнуться с Windows 1. X и Windows 2. X, я в те дни не имел ничего против Microsoft (разработчика нескольких неплохих программ для Mac’а), это были прямо-таки современные операционные системы… по числу багов и глюков. И по уровню идиотизма этих форм небелковой жизни, из-за чьей-то лени и великого ума попавших в релизы.

Windows 3.0 отвечала стандартам того времени, она работала. Она работала, и ей остро требовались программы для самых разных областей применения.

У Aldus было что предложить новому голодному рынку — Aldus PageMaker, Aldus Persuasion и много чего еще. Aldus была одним из пионеров рынка программ для Prepress (допечатной подготовки) и обладала завидной для конкурентов репутацией.

Продажи программ Aldus для Windows в 1991 году выросли. Скачок был ощутимым, но не настолько, чтобы что-то принципиально изменить. Софтверный Клондайк был огромен, но желающих схватить птицу удачи за хвост было слишком много.

QuarkXPress: Кошмарный сон становится явью

С самого первого дня существования Aldus, еще во времена её триумфального взлета и едва ли не владычества в области издательских систем во всем мире, компанию мучил парализующий панический страх остаться компанией одного продукта. Фобия.

Советники по ведению бизнеса (биржевые аналитики, знатоки бизнеса и прочие знающие люди) твердили то же самое: компания одного продукта — это путь в никуда. Вместо того чтобы вкладывать все силы или хотя бы значительную их часть в оттачивание и развитие того, что принесло успех и что получалось будто бы само собой, Aldus отчаянно боролась за расширение своей продуктовой линейки.

Конкуренты у главного продукта компании были.

Самым опасным из них был QuarkXPress, выпускаемый Quark, Inc. Фактически в тот момент это тоже была компания одного продукта (остальные мы не будем упоминать, если кому-то интересно — история Quark, Inc достойна отдельной статьи, может, напишу).

В 1991 году версии QuarkXPress для Windows еще не было, Quark обещала ее в следующем году. На Mac’ах PageMaker все еще оставался лидером, но QuarkXPress уверенно вытеснял его.

Стало очевидно: QuarkXPress становится тем самым смертельно опасным соперником, из-за ужаса перед которым Aldus потратила столько сил на диверсификацию. Между тем, у компании уже был опыт длительного и успешного противостояния сильному конкуренту, Aldus FreeHand сражался за свое место под солнцем уже несколько лет, и победителя в этой войне все еще не было.

Aldus, наконец, взялась за PageMaker всерьез. На её стороне было много преимуществ: сила инерции рынка — слишком многие использовали эту программу, и она их устраивала, всемирная известность и популярность — PageMaker продавался в десятках стран мира и был локализован на 17 языков мира, в том числе на японский и китайский, одна из самых сильных команд разработчиков в мире (продолжавшая, несмотря на почти равнодушие со стороны администрации, работать над совершенствованием нежелательного ребенка корпорации Aldus).

На русский PageMaker тоже был локализован, но это на порядок более простая задача, чем перевод на языки с иероглифической письменностью.

Журналисты и аналитики спустя несколько лет утверждали, что Quark, Inc и QuarkXPress убили Aldus. Это неправда. Кварки не виновны: Aldus убила себя сама. Впрочем, ситуация с падением Aldus достаточно неоднозначная, некоторые её подробности будут сообщены в следующих частях. Пытаясь придерживаться хронологического порядка, воздержусь от забегания вперед.

Quark, Inc и QuarkXPress существуют до наших дней, одно время им даже принадлежало 95% рынка допечатной подготовки, и ведь все эти годы это была фактически компания одного продукта! Кроме самых первых и последних (на настоящий момент) лет.

Был еще один конкурент — FrameMaker компании Frame Technologies. Но он предназначался для другой аудитории и был спроектирован для создания сложных больших технических документов. Например, комплект документации для Boeing-777 (сотни тысяч страниц). Эта программа до 1991 года выпускалась только для различных Unix’ов, в том числе и для NeXTSTEP. Лицензия FrameMaker стоила 2500 долларов.

В конце 1990 года Frame Technologies выпустила FrameMaker 2.1 для Mac’ов.

Aldus Prepress Group

Aldus Prepress Group — одно из структурных подразделений корпорации Aldus, название которого можно перевести как «группа допечатной подготовки». Наверное, самое важное из всех подразделений корпорации, так как в ведении группы, в числе целого ряда других шедевров, был и сам PageMaker. И широко известное среди специалистов в издательской и печатной индустриях. У группы даже было прозвище Aldus WiseGuys (мудрые парни из Aldus), как если бы это был еще один продукт компании.

Писалось оно и по правилам английского языка, Aldus Wise Guys, но мне больше нравится вариант, похожий на названия продуктов Aldus, с вашего позволения буду придерживаться его.

Участия в диверсификации, в расширении (всеми способами и силами) продуктовой линейки корпорации, эта группа избежать не могла — или ты получаешь деньги, делая то, что любишь едва ли не больше самой жизни, и выполняешь распоряжения администрации, или покидаешь компанию и ищешь такое же место где-то на стороне (а эпицентр всего, что связано с делом твоей жизни, — здесь).

Поэтому группа занималась еще и поиском интересных для Aldus программных продуктов, их освоением и перевариванием и запуском их дальнейшей разработки у себя. Это проще и менее почетно (во всяком случае должно быть менее почетно), чем придумывать свои собственные способы решения самых трудоемких процессов допечатной подготовки, но превращение сырых необработанных алмазов в шедевры — дело тоже очень непростое.

Почему-то где-то на уголке создания что-то говорит мне про Стива Джобса … Мы говорим про Aldus Corporation, у нас на календаре 1991 год. Стив в Редвуд Сити, штат Калифорния, уже шестой год как пробивает дорогу к свету для пращура iPhone и iPad и всех нынешних Mac’ов… Вы понимаете, почему я его вдруг вспомнил?

В 1991 году Aldus WiseGuys приглядели и приобрели для переработки три программных продукта — PhotoStyler. PressWise и PageAhead. Подробнее о них — в следующей части.

Продолжение следует.