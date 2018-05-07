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Рассмотреть варианты развития бизнеса на промышленной площадке Карелии могут вологодские предприниматели
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Рассмотреть варианты развития бизнеса на промышленной площадке Карелии могут вологодские предприниматели 

Официальный сайт Администрации города Вологды 49 минут назад
Промышленная площадка появится в районе Пряжинского шоссе в городе Петрозаводске. На территории площадью 32 гектара планируется разместить различные промышленные и торговые объекты, паркинги, предприятия сферы услуг и развлечений, инфраструктурные сооружения. Организовать бизнес предлагается на выгодных условиях.
Согласно паспорту промышленной площадки, на ней можно разместить промышленные предприятия, склады и оптовые базы III-V классов опасности, обслуживающие их предприятия общепита, административные здания, автомастерские, станции техобслуживания, автомойки. Также возможно строительство научно-производственных учреждений, санитарно-технических сооружений, пожарных депо, ветлечебниц, приютов для животных, кроме того объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
В качестве вспомогательных площадок возможно обустройство демонстрационных и выставочных площадок продукции, погрузочно-разгрузочных площадок, питомников растений. Промышленная площадка оборудована подъездными путями, предусмотрены автодороги, расстояние до ближайшего терминала разгрузки железнодорожного транспорта составляет 3,5 км. В семи километрах расположен аэропорт, расстояние до речного порта составляет 11 км. Будет обеспечено водо— и электроснабжение, доступна сотовая связь.
Промышленная площадка строится в рамках федеральной целевой программы, имеет важное значение для развития Карелии, объект будет сдан в 2019 году. Тарифная политика по арендной плате пока не определена. Площадка может заинтересовать инвесторов, которые хотят развивать бизнес с минимальными затратами и максимальными удобствами.
Подробную информацию можно посмотреть в разделе «Официальные документы».
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