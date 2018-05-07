Тихвин посетила делегация французских школьников

Визит гостей из французского города-побратима Тихвина — Эрувиль-Сен-Клер проходил с 25 по 30 апреля в рамках договора о школьном лингвистическом обмене между лицеем Альенде, гимназией №2 и школой №6. Стоит отметить, что этот договор действует с 1991 года — начала установления побратимских связей между городами.

Программа пребывания делегации, которую возглавляла преподаватель русского языка лицея Альенде Татьяна Деэ, была очень насыщенной. 11 учащихся этого учебного заведения, изучающих русский язык, вместе с сопровождавшими их взрослыми посетили уроки в гимназии №2 и школе №6, побывали на экскурсиях в Школе искусств кино и телевидения «Лантан», Детской школе искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. В духовно-просветительском центре «Воскресение» гости ознакомились с экспозицией уникального в своем роде Музея инструмента и ремесел, участвовали в мастер-классе студии песочной графики и анимации, в качестве зрителей присутствовали на тренировке унициклистов. А посещение Государственного Дома-музея Н. А. Римского-Корсакова было совмещено с ярким и задорным выступлением народного самодеятельного коллектива «Кумушки».

Гости города жили в семьях тихвинских школьников, поэтому у них была реальная возможность познакомиться с бытом, культурой, условиями жизни тихвинцев, русской кухней. Эрувильцы очень тепло прощались с новыми друзьями и выражали искреннюю надежду на скорую встречу.

Ассоциация дружбы и солидарности с Тихвином в Эрувиле-Сен-Клер основанна в 1992, чтобы способствовать развитию связей между жителями Тихвина и Эрувиля, эта Ассоциация насчитывает около 50 активных членов. Она организует курсы русского языка, русского танца и театра на русском языке, культурные вечера, обмены. Общество дружбы с Эрувилем в Тихвине это аналогичная ассоциация, которая существует в Тихвине, что позволяет развивать обмены.

В 2016 году Тихвин и Эрувиль-Сен-Клер отметили 25-летие побратимских связей. И отрывая рабочую встречу с французскими коллегами, глава администрации Тихвинского района Вера Пастухова подчеркнула, что оба города дорожат сложившимися добрыми отношениями. Свидетельством тому символы многолетней дружбы: в Эрувиле есть площадь, названная в честь Тихвина, а в Тихвине в присутствии мэра Эрувиля Родольфа Тома был торжественно открыт парк, носящий имя французского города-побратима.