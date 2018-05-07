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Участники потасовки, в ходе которой был убит Тальков, вспомнили все детали того дня
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Участники потасовки, в ходе которой был убит Тальков, вспомнили все детали того дня 

Teleprogramma.pro 56 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Главным подозреваемым в убийстве Игоря Талькова долгое время был телохранитель Азизы Игорь Малахов. Между ним и исполнителем возник конфликт в гримерке прямо перед началом выступления. Охранники Талькова вывели Малахова за дверь, но уже через короткое время в гримерку к музыканту прибежал администратор его группы «Спасательный круг» — Валерий Шляфман — с криком о том, что Малахов достал револьвер. Игорь выбежал и увидел, что его охранники находятся под прицелом охранника Азизы. Дальше произошла потасовка, в ходе которой Тальков был убит.
В студии передачи «На самом деле» появились Азиза и бывший сотрудник московского уголовного розыска Сергей Ломов. Мужчина вспомнил, что хорошо знал Малахова и считает, что убийство совершил не он. Однако Михаил Муромов, который тоже пришел в студию программы, заявил, что Малахов сам признавался ему в убийстве музыканта.
«Он стрелял навстречу выстрелам Талькова. Тот выстрелил три раза из газового, Малахов — навстречу. Разговаривая со мной, он понимал, что убил Талькова», — вспомнил Муромов.
Однако в смерти певца обвинили администратора его группы Валерия Шляфмана. Тот сразу после инцидента уехал в Израиль, в Россию уже не вернулся. Его жене пришлось в те годы непросто: она одна содержала ребенка, никто ей не помогал.
Игорь Малахов после трагической гибели артиста сменил фамилию и стал Русом. В начале 90-х, когда он расстался с Азизой, стал послушником Псково-Печерского монастыря. Но потом принялся против веры выступать. Ушел в язычество, ударился в веды, мистику.
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