Яркий Юпитер можно будет наблюдать в Москве с мая по июль

Яркую планету Юпитер можно будет наблюдать в небе над столицей с мая по июль, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Лучший период наблюдений начался 9 мая, когда Юпитер прошел точку противостояния с Солнцем и стал третьим ярким объектом на ночном небе после Луны и Венеры. В названные месяцы Юпитер находится в созвездии Весы, его можно будет найти невооруженным глазом над юго-восточным горизонтом сразу после захода Солнца. Он станет виден всю ночь до утра.

Обладатели телескопа могут разглядеть и его самые яркие спутники, это Ио, Европа, Ганимед и Каллисто, которые быстро меняют свое положение относительно Юпитера и друг относительно друга. В планетарии горожанам покажут Луну, Юпитер, Венеру и другие видимые небесные тела, когда в столице установится ясная и теплая погода.

Ранее стало известно, что Московский планетарий подготовил экскурсии на английском языке к чемпионату мира по футболу. Гостям предложат основную программу — классический музей и просмотр звездного неба на куполе, интерактивную экскурсию в музее «Лунариум» или программу МАКСИ с посещением всех музеев, просмотром звездного неба и фильма в 4D-кинотеатре. Заказать экскурсию необходимо за 14 дней до даты посещения.