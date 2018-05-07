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Газовики-самозванцы ставят испуганных москвичей на счетчик
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Газовики-самозванцы ставят испуганных москвичей на счетчик 

Вести.Ru 1 час назад
Заработать на испуге все чаще удается мошенникам, которые приходят в квартиры москвичей под видом сотрудников «Мосгаза». Аферисты угрожают отключить плиты, если хозяева не купят новые счетчики или некие «газоанализаторы». На проверку все эти дорогостоящие приборы оказываются просто хламом.
В квартиру Александра Федотова позвонили, представились сотрудниками «Мосгаза» и сообщили, что меняют счетчики по распоряжение правительства. Псевдогазовики требовали 10 тысяч за установку нового прибора. Документы не показали, и одежда не как у сотрудников «Мосгаза». Александра мошенники не провели.
Лариса аферистам поверила и пустила в квартиру. В итоге абсолютно рабочий прибор ей заменили на бракованный. «Когда я обратилась в „Мосгаз“, мне было сказано, что этот счетчик установлен незаконно, потому что никаких документов, подтверждающих правильность его установки у меня на руках нет», — рассказывает женщина.
Счетчик оказался самодельным и использовать его опасно. Бесполезный газоанализатор за 7 тысяч рублей, поверив мошенникам, приобрела и Ирина. Аппарат оказался бесполезен — установили его неправильно, да и к аварийной службе он не подключен.
Мошенники приходят от имени «Мосгаза» или организаций с похожими названиями. Например, представляются сотрудниками «Газконтроля». Такая компания существует — только в Белгороде. Удостоверения — липовые. Аферисты действуют нагло и активно.
Газовики напоминают: приборы учеты проверяют раз в год. Мастера ходят по одному, в специальной униформе и заранее через управляющую компанию предупреждают о визите. Счетчики устанавливают лицензированные коммерческие организации раз в 12 лет и только в присутствии инженеров «Мосгаза».
"Согласовать им техническую документацию, при этом отключить от газа стояк, они установят — вот, например, кран заменили, счетчик установили, мы примем работу", — поясняет начальник управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования АО «Мосгаз» Татьяна Киселева.
В «Мосгазе» советуют прежде чем открыть дверь, позвоните по номеру «104» и проверьте личности визитеров. А если появились сомнения — вызывайте полицию.
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