Президент Румынии вновь потребовал отставки премьера

Ранее Йоханнис потребовал отставки Данчилэ в связи с утратой доверия. Оппозиционные партии парламента Румынии заявили, что готовы поддержать призыв президента и выдвинуть вотум недоверия премьеру. Данчилэ заявила, что не собирается уходить с должности. Согласно Конституции Румынии, президент не имеет права отправить премьера в отставку. Рассматривать этот вопрос должны депутаты парламента, но призыв главы страны их ни к чему не обязывает.

"В целом у нас неудовлетворительная эволюция публичных финансов. Данчилэ должна уйти в отставку, чтобы освободить место для ответственных и компетентных людей, в этом контексте очевидно, что у Драгни (председатель парламента Румынии — ред.) и его людей нет решения для правильного и эффективного управления", — заявил Йоханнис.

По словам президента, глава правительства не привлекает фонды и не занимается инвестициями. Йоханнис считает, что правящая Социально-демократическая партия Румынии (PSD), которая выдвинула Данчилэ, не справляется. «Мы не видим дорог, улиц, школ, больниц… люди спрашивают, откуда деньги на повышение выплат. PSD, по сути, задерживает будущее страны, увеличивает заработную плату, пенсии и пренебрегает важными инвестициями в инфраструктуру и другие области в целом», — сказал он.

Отчет министерства финансов Румынии, опубликованный в апреле, показал, что первый триместр 2018 года обернулся для госбюджета дефицитом в размере 4,46 млрд румынских леев (около 1,15 млрд долларов).

Данчилэ была выдвинута на пост премьер-министра в январе 2018 года правящей коалицией в составе Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов. Она стала третьим премьером страны за семь месяцев и первой женщиной, возглавившей румынское правительство.