В Ташкенте состоялся очередной Фестиваль культурных традиций и национальных блюд зарубежных стран

Ташкент, 7 мая / Синьхуа / — Здень прошел очередной Фестиваль культурных традиций и национальных блюд с участием аккредитованных в Ташкенте дипломатических представительств зарубежных стран, сообщило сегодня информагентство Жахон.

По словам руководителя Службы дипломатического сервиса МИД Узбекистана Абдурахима Каюмова, это мероприятие имеет большой успех не только среди представителей дипломатического корпуса, но и гостей и жителей Ташкента.

"Он носит благотворительный характер. Поэтому сегодня мы не только веселимся, но и помогаем домам милосердия в Узбекистане ", — отметил он.