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В Венесуэле на неделю отменят занятия в учебных заведениях из-за выборов
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В Венесуэле на неделю отменят занятия в учебных заведениях из-за выборов 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Занятия в учебных заведениях на всей территории Венесуэлы будут отменены на неделю в мае в связи с проведением выборов, сообщило венесуэльское министерство образования.
Выборы президента в Венесуэле состоятся 20 мая. Вместе с президентскими пройдут и местные выборы.
"Занятия во всех учебных заведениях на территории страны будут отменены в период с 15 мая по 21 мая, обе даты включительно", — говорится в заявлении министерства.
В выборах главы государства в Венесуэле примут участие четыре кандидата: действующий президент страны Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Оппозиционный блок «Круглый стол демократического единства» Венесуэлы 4 мая призвал граждан страны не участвовать в выборах президента.
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