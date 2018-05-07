Суд не удовлетворил иск Овсянникова против Алтабаевой

Сегодня после трехчасового судебного заседания Ленинский районный суд Севастополя вынес решение по исковому заявлению губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в отношении спикера заксобарния Екатерины Алтабаевой.

Суд постановил исковые требования губернатора города Севастополя оставить без удовлетворения. Решение может быть обжаловано в севастопольском городском суде через Ленинский районный суд в течение месяца со дня составления решения суда в окончательной форме. Судебное решение будет опубликовано 10 мая.

Как прокомментировала замначальника правового управления правительства Севастополя Екатерина Рябова , представлявшая в суде сторону истца, позиция губернатора остается неизменной, несмотря на решение суда. Вопрос об обжаловании вынесенного сегодня судебного акта будет решен после того, как стороны получать решение суда в окончательной форме.

«В решении будут изложены мотивы, по которым суд отказал в удовлетворении наших требований, исходя из этих мотивов, мы примем решение о необходимости дальнейшего обжалования. Возможно, обжалования не произойдет», — сообщила Рябова.

Представитель губернатора в суде также подчеркнула, что сегодня в суде было четко зафиксировано, что распоряжение председателя заксобрания по требованию губернатора о созыве внеочередного заседания не выносилось. Также сторона ответчика озвучила в суде, что она признает безусловную обязанность спикера заксобрания созывать внеочередные заседания, если губернатор выступит с таким требованием.