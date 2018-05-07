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Суд не удовлетворил иск Овсянникова против Алтабаевой
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Суд не удовлетворил иск Овсянникова против Алтабаевой 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня после трехчасового судебного заседания Ленинский районный суд Севастополя вынес решение по исковому заявлению губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в отношении спикера заксобарния Екатерины Алтабаевой.
Суд постановил исковые требования губернатора города Севастополя оставить без удовлетворения. Решение может быть обжаловано в севастопольском городском суде через Ленинский районный суд в течение месяца со дня составления решения суда в окончательной форме. Судебное решение будет опубликовано 10 мая.
Как прокомментировала замначальника правового управления правительства Севастополя Екатерина Рябова, представлявшая в суде сторону истца, позиция губернатора остается неизменной, несмотря на решение суда. Вопрос об обжаловании вынесенного сегодня судебного акта будет решен после того, как стороны получать решение суда в окончательной форме.
«В решении будут изложены мотивы, по которым суд отказал в удовлетворении наших требований, исходя из этих мотивов, мы примем решение о необходимости дальнейшего обжалования. Возможно, обжалования не произойдет», — сообщила Рябова.
Представитель губернатора в суде также подчеркнула, что сегодня в суде было четко зафиксировано, что распоряжение председателя заксобрания по требованию губернатора о созыве внеочередного заседания не выносилось. Также сторона ответчика озвучила в суде, что она признает безусловную обязанность спикера заксобрания созывать внеочередные заседания, если губернатор выступит с таким требованием.
Как ранее писал «ФедералПресс», административное исковое заявление о признании незаконным бездействия председателя заксобрания было подано 23 апреля
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