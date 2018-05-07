В Госдуме прокомментировали задачи здравоохранения в указе Путина

В понедельник Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", среди целей, которых предполагается достигнуть в указанный срок, в сфере здравоохранения новому кабмину нужно будет обеспечить снижение показателей смертности трудоспособного населения от ряда заболеваний и снижение младенческой смертности, оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и обеспечить сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан. Правительству предстоит к 2024 году увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, до одного миллиарда долларов в год.

"В нем (указе — ред.) четко конкретизированы цели и задачи развития здравоохранения на перспективу — в обеспечении качества и доступности медицинской помощи для всех", — цитирует пресс-служба слова Морозова.

Указ предполагает ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских институтов, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов — все это перспективные и инновационные задачи для развития российского здравоохранения, которые обозначены в указе, пояснили в пресс-службе.