Объединим общие усилия

Я верю во Владимира Путина , верю, что наш Президент влюблен в Россию . И народ отвечает ему взаимностью. Это показали итоги голосования на выборах главы государства 18 марта. Владимир Владимирович никогда не даст поставить Россию на колени. Всем русофобам он отвечает без смягчения, с должным отпором.

С уверенностью можно сказать, что Россия еще раз обрела надежду на светлое будущее. Обращение Владимира Владимировича к России, ее внутренней политике, говорит о том, что жизнь наших соотечественников будет постепенно улучшаться. За те годы, что он у власти, сделано очень много. Нельзя забывать, как было в нашей стране в 2000 году, когда Владимир Путин только пришел. Бесконтрольность, коррупция…

За время правления Владимира Путина Россия вернула утерянные на долгие годы позиции Великой Державы, утвердила позиции на международной арене. Она стала гарантом безопасности не только внутри страны, но и за ее пределами, следуя принципу мира во всем мире. Я считаю правильными шагами возвращение гимна Советского Союза, который был и остался великодержавным гимном, возвращение Вооруженным силам Красного Знамени — Знамени Победы, которое водрузили над Рейхстагом. Владимир Владимирович много сделал и в создании детско-юношеских организаций, вернул детям и школьникам дворцы пионеров. У нас появилась национальная идея — отстаивать принципы добра и справедливости во всех областях человеческой деятельности.

Безусловно, будет сделано еще больше. Но от всех нас требуется, чтобы мы помогали Владимиру Путину исполнить те обещания, которые он дал сегодня во время своей инаугурации в Кремлевском дворце, принимая присягу. И технологический рывок, о котором он говорил, и реформы в разных сферах осуществимы нашими общими силами. Мы должны быть одной командой, единым народом. Если мы объединим усилия и каждый на своем направлении сделает то, к чему призывает нас Президент, страна будет жить лучше.

Наконец-то Россия возвращена к исторической памяти. Совсем скоро мы будем отмечать священный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране пройдет шествие «Бессмертного полка». Мы вспомним тех, кто воевал за нашу свободу и мирную жизнь. Эта память поможет всем нам выстоять в любых испытаниях. Конечно же, санкции Соединенных Штатов Америки и Европы рано или поздно будут отменены, а отечественные промышленность, наука и сельское хозяйство получат новое развитие. Большие кадровые изменения ждет административный корпус — в этом мы убедимся вскоре после инаугурации и официального вступления Владимира Путина в должность.

Слова, которые дает наш Президент, обязательно найдут свое применение. Я верю в будущее России, как верит он сам. Жаль, что его ограничивают пятью, шестью или 20 годами. Пока он в строю, пока руководит страной, нам ничего не страшно. Но Владимир Владимирович сумеет за эти шесть лет подготовить себе смену, хорошего преемника, который продолжит начатые им дела.

Такого же, как он, найти будет трудно, но достойного надо искать.