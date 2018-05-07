Россия начнет строительство ледостойкой платформы для исследования Арктики в 2019 году

Сергей Донской. Санкт-Петербург , 7 мая / Синьхуа / — Закладка российской самодвижущейся платформы «Северный полюс» для исследования Арктики состоится в 2019 году, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ

По его словам, проектирование платформы начнется в этом месяце. Платформа — специализированное судно с высокой прочностью корпуса — предназначена для проведения круглогодичных научных исследований в Северном ледовитом океане.