Россия начнет строительство ледостойкой платформы для исследования Арктики в 2019 году 

Санкт-Петербург, 7 мая /Синьхуа/ — Закладка российской самодвижущейся платформы «Северный полюс» для исследования Арктики состоится в 2019 году, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
По его словам, проектирование платформы начнется в этом месяце. Платформа — специализированное судно с высокой прочностью корпуса — предназначена для проведения круглогодичных научных исследований в Северном ледовитом океане.
По данным РИА Новости, платформа будет передана заказчику, Росгидромету, в 2020 году. Ее длина составит 67,8 метра, ширина — 22,5 метра, водоизмещение — около 7,5 тыс. тонн, скорость — не менее 10 узлов. —0—