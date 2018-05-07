В Воронежской области в психоневрологическом интернате пациентов начали лечить активным досугом

Трудотерапия, лечебная физкультура и домоводство — каждый может выбрать то, что ему по душе. Новые форматы работы с постояльцами домов престарелых и интернатов для людей с различными заболеваниями обсудили в Алферовке — там прошло выездное заседание комитета областной Думы по труду и социальной защите. В новохоперском психоневрологическом интернате, внедряют инновационные подходы. Например, вернуть постояльцев к полноценной жизни медики пытаются с помощью трудотерапии, лечебной физкультуры и домоводства. А в ближайшее время здесь планируют открыть «социально-реабилитационную квартиру». Вести хозяйство в ней пенсионеры и инвалиды будут сами, но под присмотром сотрудников интерната.

— Представлено всё было, от компьютерных технологий, до каких-то традиционных — песнопения, гарденотерапия, то есть растения: то, что мы раньше огородничеством, садоводством называли. Кому-то это хочется, кому-то — другое. И именно уникальность каждого учреждения социального обслуживания — развить эти все формы максимально, чтобы каждому проживающему было комфортно, доступно это и максимально уютно, — отмечает председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.