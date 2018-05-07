Упущенные победы Красной Армии в Великой Отечественной войне

В жанре альтернативной истории есть популярная тема про упущенные возможности вермахта во Второй мировой войне. Однако у Красной армии было не меньше, если не больше упущенных возможностей, которые, будь они использованы, существенно приблизили бы победу.

26 декабря 1941 года началась Керченско-Феодосийская десантная операция советских войск. В течение недели красноармейцам удалось овладеть крупным плацдармом на Керченском полуострове. Создалась благоприятная обстановка для освобождения всего Крыма. Командовавший 11-й немецкой армией в Крыму генерал Манштейн вспоминал:

«Более решительный противник мог бы стремительным прорывом на Джанкой парализовать всё снабжение армии… Но противник не сумел использовать благоприятный момент… Даже имея тройное превосходство в силах, противник не решался на смелую глубокую операцию, которая могла бы привести к разгрому 11-й армии».

Советское командование изначально не ставило перед собой таких целей. Оно хотело лишь овладеть плацдармом для будущих операций и отвлечь силы немцев, осаждавшие Севастополь . Когда же оно пыталось возобновить там наступление в мае 1942 года, то немцы упредили его и нанесли там советским войскам крупное поражение, с которого началась череда наших неудач летом 1942 года.

Окружение немецких войск под Вязьмой в январе-феврале 1942 года

В ходе зимнего контрнаступления и последующего общего наступления Красной армии зимой 1941/42 г. немецкие войска западнее Москвы отошли на расстояние всего чуть более 100 км от нашей столицы. Более успешно развивалось советское наступление на флангах немецкой группы армий «Центр». В середине января 1942 г. войска Калининского фронта, обойдя Ржев с запада, вышли в район Сычёвки. Одновременно левое крыло Западного фронта вышло в район Юхнова

Создались предпосылки для того, чтобы замкнуть кольцо окружения немецких войск ударами с двух сторон на Вязьму. В «котёл» попадали 3-я и 4-я танковые армии, часть сил 9-й и 4-й полевых армий противника — больше войск, чем впоследствии оказались в кольце под Сталинградом. Сталин приказал 39-й армии Калининского фронта блокировать пути отхода немцев на запад, а 11-му кавалерийскому корпусу перерезать железную дорогу к западу от Вязьмы. Одновременно оперативная группа генерала П. А. Белова должна была прорваться к Вязьме с юго-востока. Юго-западнее Вязьмы предстояло высадить воздушный десант.

Выполняя директивы Ставки и командования фронтов, 11-й кавкорпус 26 января перерезал дороги, ведущие из Вязьмы на запад, а части группы Белова 30 января соединились в 12 км южнее Вязьмы с 8-й бригадой 4-го воздушно-десантного корпуса, десантированного 27 января. Коммуникации группы армий «Центр» оказались перерезанными.

Но силы, производившие окружение, оказались недостаточными для того, чтобы его обеспечить. Взять Вязьму не удалось. Немцы прочно удерживали узлы сопротивления. Ударные советские группы слишком оторвались от основной массы войск, с которой их соединяли только узкие коридоры. В ближайшие дни немцы осуществили контрудары на флангах этих коридоров и восстановили свои коммуникации, а пытавшиеся окружить их советские войска сами, в свою очередь, попали в окружение, где героически сражались до мая 1942 года.

Главной причиной неудачи советского наступления под Вязьмой стал недостаток сил, участвовавших в окружении немецких войск. Ставка ВГК поставила Красной армии зимой 1941/42 г. наступательные задачи на многих направлениях: под Ленинградом , в Донбассе и т.д. Усилить группировку советских войск там, где наметился самый большой их успех, в решающий момент оказалось неоткуда.

«Большое кольцо» под Сталинградом и на Кавказе

Операция «Уран» по окружению немецкой группировки под Сталинградом была первой частью плана советской зимней кампании 1942/43 г. Затем следовало осуществить операцию «Сатурн», или «Кольцо», и ударом на Ростов отрезать на Северном Кавказе силы 1-й танковой и 17-й полевой немецких армий.

Когда советские войска уничтожили противостоящие им части 3-й и 4-й румынских армий на флангах сталинградской группировки, то между ними и Ростовом практически не оставалось войск противника. Подвижные советские соединения могли беспрепятственно развивать наступление дальше. Однако, как теперь признают многие историки, советское командование в этот период было озабочено созданием плотного внешнего и внутреннего кольца окружения, беспокоясь больше об обороне. Наступление на ростовском направлении возобновилось только 16 декабря.

Между тем, противник успел сосредоточить здесь войска и предупредить наше наступление, нанеся 12 декабря удар с целью деблокады 6-й армии Паулюса в Сталинграде. Немецкое наступление поначалу развивалось успешно, что вынудило советское командование отказаться от далеко идущих планов и переориентировать фронт наступления с юго-запада (на Ростов) к юго-востоку (в тыл деблокирующей группе). Немецкий деблокирующий удар был сорван, но и советские войска, в свою очередь, упустили возможность окружить ещё одну немецкую группировку, более крупную, чем в Сталинграде.

Затем, в январе 1943 года, советские войска пытались наступлением на Батайск отрезать пути отхода немецкой 1-й танковой армии с Северного Кавказа, но не преуспели в этом.

Окружение 1-й немецкой танковой армии в Западной Украине весной 1944 г.

В ходе наступления в Западной Украине в марте 1944 года войска 1-го Украинского фронта, которым командовал Г. К. Жуков, глубоко обошли с флангов немецкую 1-ю танковую армию. К исходу 26 марта она оказалась в окружении северо-восточнее Каменец-Подольского. Внешний фронт окружения установился на расстоянии 80-100 км от внутреннего.

Командующий 1-й танковой армией генерал Хубе собирался прорываться на юг, в Румынию . Однако командующий группой армий «Юг» Манштейн избрал для деблокирующего удара западное направление. Навстречу Хубе должна была наступать 4-я танковая армия. В результате операции, проводившейся с 4 по 7 апреля, фронт советских войск был стремительно прорван, и 1-я танковая армия почти без потерь вышла из котла.

Ошибкой советского командования при проведении этой операции стало то, что к ней не были привлечены силы соседнего 2-го Украинского фронта. Кроме того, командованию 1-го Украинского фронта не удалось разгадать намерения противника. Направление деблокирующего удара явилось для советских войск полной неожиданностью.