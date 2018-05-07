Звезды выложили фото с инаугурации президента

На инаугурацию президента Российской Федерации Владимира Путина пригласили многих известных медийных личностей. Все они поспешили выложить свои фотографии в социальную сеть Инстаграм, сопроводив их восторженными отзывами о мероприятии.

Сегодня перед инаугурацией встретился с блестящей телеведущей, умницей и красавицей, другом нашей семьи @ekaterinaandreeva_official Как всегда прекрасно отработала на ответственной и торжественной церемонии. #инаугурация #путин #президент

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov)

Инаугурация президента! Любимые @valeriya u @prigozhin_iosif #взаимныелайки#Валерия#Иосиф#счастье#любовь#семья#родныелюди#девочкалерочка#моядевочка#моялюбовь#скучаюпотебе#певица#продюсер#принцесса#Шрек#Пригожин#люблюнемогу#скучаюлблюобнимаю#песни#инногурация #инногурацияпрезидента #Путин#путинрулит#2018#инаугурация #valeriya #prigozhin_iosif @valeriya @prigozhin_iosif

Публикация от Валерия и Иосиф (@valeriya_iosif)

7 Май 2018 в 6:34 PDT Сразу несколько публикаций в Инстаграме с инаугурации сделал журналист и телеведущий Владимир Соловьев

— Путин на новом Кортеже. Хорошо смотрится, — прокомментировал Соловьев видео, в котором президент садится в автомобиль проекта «Кортеж»

Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev)

7 Май 2018 в 3:00 PDT Присяга

Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev)

— На инаугурации В. В. Путина в правильной мужской компании, — написал Тимати.

На инаугурации В. В. Путина в правильной мужской компании))

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

7 Май 2018 в 3:20 PDT Певица Зара выложила фото с депутатом Госдумы Ириной Яровой , первым заместителем председателя Госдумы Федерального Собрания Алексадром Жуковым и знаменитым ученым, исследователем Арктики Артуром Чилингаровым

На инаугурации Президента в Большом Кремлёвском дворце. Владимир Владимирович вступил в должность Главы Государства В добрый путь! После церемонии с Жуковым Александром Дмитриевичем , Яровой Ириной Анатольевной и Чилингаровым Артуром Николаевичем. #инаугурация #ПрезидентРоссии #ВладимирПутин

Публикация от ZARA (@zara_music)

7 Май 2018 в 3:18 PDT Среди приглашенных на инаугурацию президента была и летчик-космонавт, Герой России Елена Серова , которая отметила в социальной сети, что принять участие в таком мероприятии для нее честь.

Сегодня мне выпала честь принять участие в церемонии инаугурации презедента РФ В. В. Путина. #путин #инагурация #кремль #ялюблюроссию

Публикация от ЕленаСерова (@serova_elena_22)

7 Май 2018 в 6:07 PDT ТЕКСТОВУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ ЦЕРЕМОНИИ ИНАУГУРАЦИИ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ

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Селфи-инаугурация: и я там был..

Инаугурация Президента. Событие значимое и яркое. Огромное количество приглашенных в Большой Кремлевский дворец: все — известные люди, добившиеся чего-то в этой жизни. Сливки, так сказать, общества (далее…)