Рубен Маркарьян: Много где смс-спам считается вмешательством в частную жизнь

Во многих цивилизованных странах телефонный спам давно уже считается вмешательством в частную жизнь. Хорошо, что и мы, наконец, пришли к такому заключению.

Звонки и смс-сообщения из разных компаний, предлагающих свои услуги и товары, поступают абонентам сотовой связи практически ежедневно. Знаю по себе, по своим друзьям и знакомым. Это безумно раздражает. Я, например, не хочу, чтобы мне что-то навязывали. Когда мне понадобится какая-то услуга, я сам найду того, кто мне ее окажет. Вот ситуация: у меня истекает срок действия полиса ОСАГО. За несколько дней до этого мне начинают названивать из разных страховых контор и предлагают заключить договор именно с ними. Я спрашиваю: «Откуда вы знаете, что у меня заканчивается страховка? Откуда у вас мой номер телефона?». Ни разу еще не получил вразумительного ответа на эти вопросы. А все потому, что такую информацию распространители рекламы обычно получают незаконным путем. Понятно, что все стремятся продать свой товар и заработать. Однако такой агрессивный маркетинг зачастую только отпугивает клиентов.

Но рекламные звонки и сообщения, поступающие на телефон, могут быть и вполне законными. Правда, только в одном случае: когда человек дает на это свое согласие. Скажем, покупаете вы что-то в интернет-магазине. При регистрации в нем или при оформлении заказа вы ставите галочку напротив строки «Хочу получать новости компании/персональные предложения». Все, значит, вы согласились на получение рекламы. Но, кстати, совершенно не значит, что не сможете впоследствии от этого отказаться. По вашему требованию рекламодатель обязан прекратить распространение рекламы на ваш телефонный номер или электронный адрес.

Не редко при совершении покупки в обычном офлайн-магазине продавцы предлагают покупателю заполнить анкету, чтобы получить скидочную или клубную карту. В подобных анкетах всегда имеется графа, в которой человек указывает, что дает согласие на обработку его персональных данных. Это завуалированное согласие на получение рекламы. Поэтому нужно всегда очень внимательно читать, что вы подписываете. Каким бы шрифтом — мелким или крупным, жирным или нежирным, прямым или косым — это ни было написано.

Ну а в том случае, если вы абсолютно уверены, что не давали своего согласия на получение рекламы, и действия телефонных спамеров в отношении вас незаконны, стоит обращаться в суд. Теперь, после того как Верховный суд дал свое разъяснение, вам просто не смогут отказать в принятии вашего заявления. Только стоит запастись недюжинным терпением и освободить время на посещение судебных заседаний. Процесс может занять не один месяц.