Новые маршруты свяжут левый берег и центр Ростова после ЧМ

Ростовчанам будет удобнее добираться до нового стадиона и парка рядом с ним. По словам губернатора Василия Голубева, после чемпионата мира по футболу в городе изменится транспортная система.

— У нас появятся новые маршруты до гребного канала, будет обеспечена связь зоны около стадиона «Ростов Арена» с центральной частью города, — сказал Василий Голубев в эфире телеканала «Дон-24».

Кроме того, планируется расширить пешеходные переходы рядом со «Ростов Ареной».

— Когда люди начинают выходить со стадиона, они попадают в узкое «горлышко» — подземный переход. Там есть достаточно узкое пространство в районе «МЕГИ». Нам предстоит это пространство расширять, чтобы люди могли идти достаточно свободно, а не плечом к плечу, — добавил губернатор.