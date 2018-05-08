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Новые маршруты свяжут левый берег и центр Ростова после ЧМ
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Новые маршруты свяжут левый берег и центр Ростова после ЧМ 

161.ru 37 минут назад
Фото: 161.ru
Ростовчанам будет удобнее добираться до нового стадиона и парка рядом с ним. По словам губернатора Василия Голубева, после чемпионата мира по футболу в городе изменится транспортная система.
— У нас появятся новые маршруты до гребного канала, будет обеспечена связь зоны около стадиона «Ростов Арена» с центральной частью города, — сказал Василий Голубев в эфире телеканала «Дон-24».
Кроме того, планируется расширить пешеходные переходы рядом со «Ростов Ареной».
— Когда люди начинают выходить со стадиона, они попадают в узкое «горлышко» — подземный переход. Там есть достаточно узкое пространство в районе «МЕГИ». Нам предстоит это пространство расширять, чтобы люди могли идти достаточно свободно, а не плечом к плечу, — добавил губернатор.
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