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Новые маршруты на левый берег Дона появятся после ЧМ-2018
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Новые маршруты на левый берег Дона появятся после ЧМ-2018 

Деловое сообщество 1 час назад
Новую схему связи центральных районов города и левобережной зоны уже начали отрабатывать в действии, об этом рассказал Василий Голубев в эфире передачи «Главные о главном» на телеканале «ДОН 24». На городских улицах появятся новые маршруты, связывающие Гребной канал и новый стадион, а работа старых будет скорректирована. Большое внимание уделят вопросу комфортности для пассажиров, схема будет проработана до мелочей.
«Нужно основательно — я бы сказал, что это принципиально важно, — поработать над корректировкой и совершенствованием транспортного обслуживания людей» — заявил Василий Голубев.
Во время первых тестовых матчей на «Ростов-Арене» выявилось множество моментов, требующих проработки. Одна из них — регулирование пешеходного движения. Часть Ворошиловского моста в дни проведения матчей станет пешеходной, такое нововведение требует пристального внимания. Необходимо правильно распределить транспортные потоки и поток людей, чтобы не создавалось заторов.
«Когда люди входят на стадион — это одна история. Когда начинают выходить, они попадают в узкое «горлышко» — подземный переход. Там есть достаточно узкое пространство в районе «МЕГИ». Нам предстоит это пространство расширять, чтобы люди могли идти достаточно свободно, а не плечом к плечу.» — ответил на вопрос журналиста глава региона.
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