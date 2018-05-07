Турчак: указ Путина о задачах до 2024 года направлен на улучшение качества жизни россиян

"Безусловно, поручения в первую очередь направлены на то, чтобы вывести жизнь граждан России на качественно иной уровень", — цитирует пресс-служба партии Турчака.

По его словам, во исполнение поручений президента, правительству предстоит «пересмотреть национальные проекты по 12 направлениям, напрямую касающихся людей».

Турчак отметил, что в число этих направлений входит и развитие цифровой экономики. Он напомнил, что для решения проблем в этой сфере в апреле в Совете Федерации был создан Совет по развитию цифровой экономики.

"В рамках своей компетенции Совет будет следить за тем, чтобы обеспечивалось ускоренное технологическое развитие России в этом направлении. Стране действительно необходим рывок в этой области, чтобы осуществилось «ускорение технологического развития РФ, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа». Именно такую цель поставил президент", — подчеркнул Турчак.

Он добавил, что еще одним приоритетным направлением в работе Совета станет реализация и такой важной задачи, как «обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере», которая также обозначена в указе.