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Регулировка спинки кресел и видеотека: утвержден ГОСТ на электрички
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Регулировка спинки кресел и видеотека: утвержден ГОСТ на электрички 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Особые ГОСТы для высокоскоростных и пригородных поездов утвердил Росстандарт в преддверии сезона отпусков. Отправиться в вагоне бизнес-класса пассажиры смогут не только в дальнюю поездку, но и на родную дачу в ближнем Подмосковье.
Как сказано в ГОСТе, в привычных пригородных поездах появятся вагоны эконом— и бизнес-класса. Кроме того, минимум один вагон в составе должен быть предназначен для маломобильных пассажиров. Жесткие сиденья в простых вагонах уйдут в прошлое. По стандарту они все могут быть только мягкого типа. А более дорогие места бизнес-класса документ предписывает оборудовать креслами с регулировкой угла наклона спинки, выдвижной подставкой для ног, а также текстильным чехлом, подлокотниками и подголовниками со съемной одноразовой салфеткой. Также в ГОСТе прописано, сколько пассажир должен ждать поезда на вокзале. Подать состав к конечной станции железнодорожникам придется минимум за 10 минут до времени отправления. Если обнаружится, что поезд неисправен, устранить все технические нюансы придется за пять минут. Также за пять минут надо оповестить пассажиров об отправлении состава. В вагонах бизнес-класса пригородных поездов дачников станут встречать работники железной дороги. Причем, как отмечается в документе, они первыми обязаны здороваться с каждым пассажиром.
В стандарте для высокоскоростных поездов помимо мягких кресел и услужливого персонала есть еще несколько опций. Так, в экономклассе должны быть аппараты для чистки обуви, по одному на два вагона. Кроме того, авторы ГОСТа позаботились о том, чтобы пассажиры не заскучали в пути. Для этого железнодорожникам придется раз в месяц обновлять программу фильмов и программ, которые транслируются на экранах в вагонах. Предпочтение документ советует отдавать мультикам, передачам о спорте, фантастике, комедиям и приключенческому кино.
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