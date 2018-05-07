Кремль делает ставку на лазутчиков, собирая казаков и наемников

Сторонникам Алексея Навального , протестовавшим в субботу, 5 мая, против длительного и безраздельного правления Владимира Путина , угрожали не только полицейские. В Москве у самого памятника великому поэту Александру Пушкину собрались около ста националистов. Они оказались как раз посреди толпы диссидентов и бросали им вызов, распевая патриотические песни и скандируя лозунги в поддержку российского президента. « Россия без Путина», «Он нам не царь», — кричали хором оппозиционеры. «Путин, родина, свобода», — кричали им в ответ националисты.

Демонстрация силы

Потом от слов они перешли к делу, расталкивая и пиная оппозиционеров. Нельзя исключать, что за этой провокацией могут стоять российские власти.

Вышедшие на улицы националисты были активистами Национального освободительного движения (НОД), объединения, возглавляемого депутатом путинской партии «Единая Россия» Евгением Федоровым и основанного в конце 2012 года, то есть сразу же после масштабных антиправительственных протестов на Болотной площади, для того чтобы противостоять будущим акциям против российского президента.

Рядом с ними были казаки в черных и серых папахах. Эти члены исторической военизированной организации, признанной государством, уже нападали в прошлом на участников оппозиции, в том числе и на Алексея Навального и его соратников: в мае 2016 года перед зданием аэропорта черноморского города Анапы их атаковали десятки предполагаемых казаков в униформе.

Некоторые казаки сражаются и в Сирии, где поддерживают режим Асада в числе группы наемников «Вагнер», которая, как считается, связана с Кремлем. Москва действительно пользуется услугами этих контрактников, чтобы обеспечить себе военное присутствие в Сирии, ограничивая официальное количество своих потерь. За наемниками группы «Вагнер», уже присутствующими в Крыму и на Донбассе, как представляется, стоит близкий к российскому президенту предприниматель из ресторанного бизнеса и поэтому известный как «шеф-повар Путина». Это Евгений Пригожин , которого обвиняют также в том, что он стал идеологом «фабрики троллей» в Санкт-Петербурге и платил сотням молодых людей за заполнение веб-пространства прокремлевскими сообщениями и комментариями.

Свободу друзьям

Связи между НОД, казаками и властью очевидны. И 6 мая, как утверждает «Открытая Россия», националистов из НОД выпускали из Алексеевского отделения полиции без всякого протокола. «Кто из НОД?» — спрашивали полицейские. Достаточно было поднять руку, чтобы тут же выйти на свободу.