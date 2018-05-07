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Выполнение майского указа требует усиленного контроля, считает депутат
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Выполнение майского указа требует усиленного контроля, считает депутат 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Реализация нового майского указа президента России Владимира Путина требует усиленного контроля со стороны государственных органов и общественности, считает глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР)
В понедельник вышел указ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В нем президент поручил обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик, обеспечить рост экономики выше мирового, инфляцию не выше 4%, увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.
"Задача теперь взять этот указ как «дорожную карту» и контролировать не только на уровне государственных органов, но и общественности", — заявил РИА Новости Нилов.
По его словам, важно, чтобы для реализации указа был материальные возможности, а также желание исполнителей на всех уровнях власти добиться поставленных целей.
"Работа будет напряженная, тем более что теперь больше будет внимания и контроля за тем, как это все будет исполняться. Имея уже опыт предыдущих «майских указов», которые на 100%, наверное, до сих пор не выполнены во всех регионах… Выполнение указов от 2012 года позволило вскрыть некие пробелы и недостатки системы исполнения поручений на местах, в муниципалитетах, что привело в том числе к социальной напряженности, недовольству граждан", — отметил глава думского комитета.
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