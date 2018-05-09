ОП отправит проект заключения по контрмерам в отношении США в Госдуму в ближайшее время

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Общественная палата (ОП) РФ в ближайшее время направит в Госдуму проект заключения по итогам нулевого чтения законопроекта об ответных санкциях против США . Об этом говорится в сообщении пресс-службы палаты, размещенном на сайте во вторник.

"Проект заключения по итогам нулевых чтений Общественной палатой РФ будет в ближайшее время доработан и направлен в Государственную Думу РФ", — говорится в сообщении.

Согласно релизу, эксперты и члены ОП РФ «высказали свои замечания о существующей редакции законопроекта об ответных санкциях», однако в сообщении не уточняется, какие именно замечания высказывались. Оперативных комментариев участвовавших в нулевом чтении членов ОП РФ также получить не удалось.

Законопроект о контрсанкциях

Проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» был внесен 13 апреля лидерами всех парламентских фракций и спикером Госдумы Вячеславом Володиным . Он разработан как ответная мера на проявляющиеся со стороны «США и их должностных лиц вызовы, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях по введению санкций в отношении как РФ в целом, так и ее граждан и юридических лиц», говорится в пояснительной записке.

В соответствии с законопроектом, правительству РФ «предоставляются полномочия по введению ряда мер, имеющих как экономический, так и политический характер, направленных прежде всего на устранение США так называемых актов недружественного характера». Среди таких мер предлагается запрет на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения. Исключение составит только их ввоз в Россию из США и стран, поддерживающих политику Вашингтона, для личного пользования.

Инициативой вводятся также ограничения на сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях, в авиастроении. Одновременно предусматривается введение черных списков американцев, которым будет закрыт въезд в Россию. Оговаривается, что ответные меры будут вводиться кабинетом министров по решению президента РФ. Аналогичный порядок предусматривается и для возможной отмены контрсанкций.