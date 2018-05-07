Ещё
Комитет ГД по собственности предлагает расширить перечень контрсанкций против США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комитет ГД по собственности предлагает расширить перечень контрсанкций против США 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о контрсанкциях, а ко второму чтению расширить перечень возможных ответных мер, следует из заключения комитета, размещенного в электронной базе данных ГД.
Комитет поддерживает концепцию проекта и считает ее «актуальной, взвешенной и своевременной, дающей адекватный ответ на ущемление американской стороной и странами Европейского союза экономических интересов РФ, отечественных предпринимателей и граждан». Вместе с тем, комитет считает необходимым «расширить перечень предлагаемых законопроектом мер».
Комитет предлагает запретить или ограничить участие компаний из США и стран, поддержавших антироссийские санкции, в проведении электронных аукционов по размещению госзаказов, создании электронных площадок для проведения торгов и тендеров при госзакупках, организации коммерческих электронных торгов и аукционов для госкорпораций, публично-правовых компаний, естественных монополий и других юрлиц, организации тендерных площадок по аренде, имуществу и банкротству.
Для данной категории лиц комитет предлагает рассмотреть целесообразность распространения запрета или ограничения на приобретение имущества должников — ГУПов, МУПов, обществ с долей госучастия более 50%, а также включенных в перечни стратегических или градообразующих организаций, в рамках процедур банкротства.
Подпадающим под действие проекта собственникам уже приватизированной недвижимости, расположенной на государственной или муниципальной земле, предлагается запретить приобретение этого участка в собственность.
Проект, внесенный спикером ГД Вячеславом Володиным и главами четырех фракций в апреле, дает право правительству по решению президента в ответ на антироссийские санкции вводить 16 различных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
Прайм: последние новости
Илон Маск решил открыть кондитерскую фабрику En+ не готова продавать свой энергобизнес в РФ для его защиты от санкций LSE приостановит торговлю бумагами En+ Group со 2 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом113
Медведева отказались поддержать912
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня219
Трамп поздравил Путина102
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина228
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение