Полиция ищет нуждающегося в медпомощи подростка, который пропал из санатория в Анапе

КРАСНОДАР , 7 мая. / ТАСС /. Нуждающийся в медицинской помощи юноша ушел из комнаты в санатории в Анапе и не вернулся, ведутся его поиски, сообщается в понедельник в группе поискового отряда «Лиза Алерт». Подростка ищут и сотрудники полиции , сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю

"Гренко Кирилл Александрович 2001 года рождения. 04.05.2018 года рано утром вышел из комнаты на территории санатория. С тех пор его местонахождения неизвестно. Нуждается в медицинской помощи", — говорится в сообщении поисковиков.

В настоящее время волонтеры ведут поиски юноши.

Информацию об исчезновении молодого человека подтвердили в ГУ МВД. «Такой факт есть. Сотрудниками полиции проводятся поисковые мероприятия», — сказал представитель ведомства.