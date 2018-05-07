Полиция ищет нуждающегося в медпомощи подростка, который пропал из санатория в Анапе 

КРАСНОДАР, 7 мая. /ТАСС/. Нуждающийся в медицинской помощи юноша ушел из комнаты в санатории в Анапе и не вернулся, ведутся его поиски, сообщается в понедельник в группе поискового отряда «Лиза Алерт». Подростка ищут и сотрудники полиции, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Гренко Кирилл Александрович 2001 года рождения. 04.05.2018 года рано утром вышел из комнаты на территории санатория. С тех пор его местонахождения неизвестно. Нуждается в медицинской помощи", — говорится в сообщении поисковиков.
В настоящее время волонтеры ведут поиски юноши.
Информацию об исчезновении молодого человека подтвердили в ГУ МВД. «Такой факт есть. Сотрудниками полиции проводятся поисковые мероприятия», — сказал представитель ведомства.