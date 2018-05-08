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В Волгограде начали ремонтировать проспект Металлургов
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В Волгограде начали ремонтировать проспект Металлургов 

АиФ Волгоград 43 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Рабочие ООО «ТрансСервис» приступили к ремонту проспект Металлургов в границах улиц Чистоозерной и Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Они уже сняли старое покрытие, после чего очистят магистраль и уложат новое.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, специалисты вывезли более 80 грузовиков асфальтовой крошки весом 1 600 тонн. Отметим, что они снимали изношенное покрытие, не перекрывая дорогу, чтобы не мешать автомобилистам.
На проспекте уложат выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. Пи выполнении работ будут использованы высокопрочный щебень и многокомпонентные добавки.
Протяженность ремонтируемого участка дорожной сети составляет более 1 100 метров, а общая площадь работ –16 000 квадратных метров.
Наряду с проспектом Металлургов в Краснооктябрьском районе также отремонтируют улицы Ватутина, Богунскую и другие общей протяженностью более 11 километров.
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